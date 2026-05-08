Ngày 8/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Võ Văn Tài (SN 1993, trú xã Xuân Phú) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 6h ngày 4/5, Tài lợi dụng sơ hở của chị D.T.T. (SN 1970, trú phường Điện Bàn) để trộm chiếc xe SH Mode.

Khoảng 9h cùng ngày, khi đi ngang qua một nhà dân tại xã Thu Bồn, Tài tiếp tục lẻn vào lấy trộm chiếc điện thoại Redmi C12 đặt trên bàn ở hiên nhà rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nghi phạm Võ Văn Tài tại cơ quan công an và hình ảnh vào tiệm vàng bán mặt dây chuyền cướp giật được. Ảnh: T.A

Do không tìm được nơi tiêu thụ chiếc xe máy vì không có giấy tờ, Tài điều khiển xe đến xã Gò Nổi với ý định tiếp tục trộm cắp tài sản. Khoảng 13h cùng ngày, khi vào cửa hàng của bà T.T.T. (SN 1962, trú xã Gò Nổi) giả vờ hỏi mua cây cảnh, Tài bất ngờ dùng tay đánh nạn nhân rồi giật sợi dây chuyền trên cổ trước khi lên xe máy tẩu thoát.

Sau khi gây án, Tài mang mặt dây chuyền bán cho một tiệm vàng tại xã Xuân Phú với giá 6,7 triệu đồng. Tiếp đó, nghi phạm điều khiển chiếc SH Mode đến khu vực ven sông gần cầu An Phú, xã Xuân Phú rồi ném xuống sông để phi tang.

Chiếc xe SH Mode bị Tài ném xuống sông để phi tang. Ảnh: T.A

Tiếp đó, Tài đến một quán internet tại xã Xuân Phú chơi game và bán chiếc điện thoại Redmi C12 cho một thanh niên chưa rõ lai lịch với giá 800.000 đồng.

Quá trình điều tra, công an đã thu giữ một mặt dây chuyền bằng kim loại màu vàng cùng chiếc xe SH Mode là tang vật của vụ án.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.