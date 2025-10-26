“Người khổng lồ đang thức giấc” của châu Phi

Ngày 25/10, Chính quyền Thủ đô Kinshasa (Cộng hòa Dân chủ Congo) và Tập đoàn Vingroup chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác nghiên cứu và phát triển các dự án đô thị quy mô lớn và giao thông xanh tại Congo.

Giới quan sát khẳng định, đây là bước đi chiến lược của Vingroup bởi Châu Phi đang trỗi dậy mạnh mẽ với những nền kinh tế giàu tiềm năng, trong đó Congo - quốc gia hơn 110 triệu dân - được ví như “người khổng lồ đang thức giấc” với dư địa phát triển cực lớn.

Congo có diện tích lớn nhất khu vực châu Phi hạ Sahara với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú bậc nhất lục địa. Đặc biệt, sau nhiều năm cải cách, đất nước này đã đạt được những bước tiến kinh tế rõ rệt, đặc biệt trong khoảng 15 năm trở lại đây. Từ năm 2010 tới 2015, Congo ghi nhận giai đoạn phát triển ổn định và mạnh mẽ với tỷ lệ tăng trưởng giữ ở mức 7,7%. Năm 2024, bất chấp tình hình thế giới biến động liên tục, nền kinh tế Congo vẫn duy trì mức tăng trưởng GDP 6,5%. Trong một nghiên cứu, các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới đã mô tả đây là "gã khổng lồ châu Phi với sức bền cao".

Song song với đó, chính phủ Congo đang chuyển hướng chiến lược, giảm dần phụ thuộc vào khai khoáng thô để phát triển công nghiệp, hạ tầng và đô thị bền vững.

Thủ đô Kinshasa là hình ảnh thu nhỏ của khát vọng đó. Thành phố 17 triệu dân đang bùng nổ với tốc độ tăng dân số 5,1% mỗi năm. Mỗi năm Kinshasa đón thêm khoảng 1 triệu cư dân mới, dự kiến sẽ vượt Lagos để trở thành thành phố đông dân nhất châu Phi vào năm 2030.

Congo đang thiếu gần 4 triệu căn hộ, trong đó riêng Kinshasa chiếm hơn 54%

Sự bùng nổ dân số tạo ra “cơn khát” nhà ở và hạ tầng đô thị khổng lồ. Theo Bộ Xây dựng Congo, nước này đang thiếu gần 4 triệu căn hộ, trong đó riêng Kinshasa chiếm hơn 54%.

“Cơn khát bất động sản đô thị” của Kinshasa không chỉ nằm ở số lượng hàng trăm nghìn căn nhà đang cần được xây mới mỗi năm. Theo các chuyên gia trong ngành, tầng lớp trung lưu đang lên không chỉ muốn tìm kiếm chỗ ở, mà còn khao khát chất lượng sống tốt hơn, tiện nghi và hiện đại hơn.

Tầm nhìn chiến lược của Vingroup

Trong bối cảnh đó, giới chuyên gia cho rằng, việc Vingroup tham gia phát triển bất động sản tại Kinshasa sẽ góp phần giải “cơn khát” nhà ở chất lượng cao tại Thủ đô của Congo, đồng thời kiến tạo bức tranh đô thị mới cho thành phố này.

Theo MOU hợp tác chiến lược mới đây, Vingroup và Chính quyền Kinshasa sẽ nghiên cứu và phát triển đại đô thị ven sông Congo trên khu đất 6.300 ha giữa bờ Nam sông và phía Bắc sân bay quốc tế N’djili. Dự án được quy hoạch như “thành phố trong thành phố”, bao gồm: khu dân cư, biệt thự, căn hộ, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khách sạn, khu vui chơi, cùng khu hành chính mới của Chính phủ Congo.

Tại lễ ký kết, ông Daniel Bumba Lubaki - Tỉnh trưởng TP. Kinshasa bày tỏ niềm tin vào bề dày kinh nghiệm quốc tế trong phát triển đô thị, nhà ở và hạ tầng của Vingroup, sau khi tận mắt chứng kiến những thành tựu ấn tượng mà Vingroup đạt được tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Vingroup và Chính quyền Kinshasa sẽ nghiên cứu và phát triển đại đô thị ven sông Congo trên khu đất 6.300 ha

Ngoài hạ tầng đô thị, cú bắt tay chiến lược của Vingroup còn được giới chuyên gia quốc tế đánh giá cao bởi tầm nhìn chuyển đổi bền vững mà hai bên cùng chia sẻ, trong đó xe điện VinFast sẽ là trụ cột giao thông xanh trong tiến trình chuyển đổi của Kinshasa.

Theo Biên bản ghi nhớ hợp tác, Vingroup và Chính quyền Kinshasa sẽ mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giao thông sạch, bao gồm phát triển xe buýt điện, taxi điện và hệ thống trạm sạc quy mô lớn do VinFast và GSM vận hành. VinFast dự kiến cung cấp phương tiện cho kế hoạch thay thế hơn 300.000 xe xăng dầu đang lưu hành tại Kinshasa, đồng thời nghiên cứu triển khai tuyến xe buýt điện nhanh (BRT) nhằm xây dựng mạng lưới giao thông công cộng hiện đại, giảm phát thải và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Vingroup sẽ triển khai xe buýt điện, taxi điện cùng mạng lưới trạm sạc điện quy mô lớn tại Kinshasa

Đáng chú ý, Congo sở hữu khoảng 50% trữ lượng cobalt toàn cầu, cùng các khoáng sản chiến lược như đồng, lithium, mangan, nickel - “mạch máu” của ngành năng lượng tái tạo và sản xuất pin xe điện. Tuy nhiên, quốc gia này mới chỉ tham gia khâu khai thác sơ cấp, chiếm khoảng 3% giá trị chuỗi pin-EV thế giới. Chính phủ Congo đang quyết tâm đưa quốc gia này vươn lên trong chuỗi giá trị pin - xe điện - năng lượng tái tạo toàn cầu.

Sự xuất hiện của Vingroup - VinFast trong bối cảnh đó mang ý nghĩa đặc biệt. Doanh nghiệp Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển công nghiệp xanh, còn Congo tận dụng thế mạnh nguồn tài nguyên và thị trường tiềm năng với dư địa phát triển rất lớn.

Giới chuyên gia đánh giá, Vingroup bước vào Congo đúng “thời điểm vàng” khi quốc gia này đang ở ngưỡng bứt phá về đô thị hóa và kinh tế xanh.

Với kinh nghiệm triển khai những siêu đô thị hiện đại tại Việt Nam, cùng năng lực trong lĩnh vực ô tô điện, Vingroup có thể giúp Kinshasa đồng thời giải quyết ba bài toán lớn gồm nhà ở, việc làm, và hạ tầng xanh.

“Đối với Vingroup, đây là chiến lược thông minh trong hành trình toàn cầu hóa, mở rộng dấu chân từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ sang châu Phi. Đối với Congo, đây là cơ hội mới đưa quốc gia này từ vị trí “mỏ tài nguyên” lên thành trung tâm công nghiệp và đô thị xanh của khu vực”, một chuyên gia trong lĩnh vực chính sách công nói.

Cũng theo chuyên gia này, bước đi này còn thể hiện tầm nhìn của Vingroup khi không tìm kiếm lợi thế ngắn hạn, mà hướng tới hợp tác dài hạn, cùng các đối tác quốc tế xây dựng giá trị chung. Ở góc độ rộng hơn, cú bắt tay giữa Vingroup và một trong những quốc gia giàu tiềm năng nhất Châu Phi cũng phản ánh khát vọng toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình vươn ra thế giới.

Thế Định