Với tầm nhìn xuyên ngành, khả năng kiến tạo khái niệm và những đóng góp khoa học mang tính định hình chuẩn mực, ông là một trong những tiếng nói quan trọng nhất đối với tương lai của công nghệ số hướng đến con người.

Hiện nay, TS. Weyl là Nhà sáng lập và Trưởng nhóm nghiên cứu Plural Technology Collaboratory (Microsoft Research), Đồng sáng lập & Chủ tịch Viện Plurality, đồng thời là Đồng sáng lập RadicalxChange Foundation và Faith, Family and Technology Network. Từ nhiều năm qua, ông là nhân vật trung tâm thúc đẩy mô hình Plurality - công nghệ cho hợp tác, một khung tư duy mang tính đột phá nhằm xây dựng xã hội nơi con người và công nghệ cùng gia tăng năng lực lẫn nhau, thay vì cạnh tranh hay thay thế.

Nền tảng học thuật xuất sắc & hành trình nghiên cứu liên ngành

Tốt nghiệp Thủ khoa (Valedictorian) Đại học Princeton, nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế chỉ một năm sau đó, TS. Weyl sớm được ghi nhận như một tài năng học thuật hiếm có. Ông từng là Junior Fellow của Harvard Society of Fellows, giảng dạy tại Đại học Chicago, và được trao Sloan Research Fellowship (2014-2016) - những dấu mốc chỉ dành cho các học giả có tiềm năng định hình tương lai ngành.

Nghiên cứu của ông trải rộng từ lý thuyết giá, tổ chức công nghiệp, thiết kế cơ chế, đến các chủ đề giao thoa giữa kinh tế học - luật học - triết học - công nghệ số. Không chỉ đóng góp vào kinh tế học truyền thống, ông còn dẫn dắt những thảo luận có chiều sâu về vai trò của AI, blockchain và dữ liệu trong việc tổ chức lại cấu trúc xã hội ở thế kỷ 21.

Sức ảnh hưởng quốc tế của TS. Weyl được khẳng định qua việc ông được WIRED vinh danh là “một trong 25 người định hình 25 năm tiếp theo của công nghệ” và được Bloomberg xếp vào danh sách “50 người có ảnh hưởng nhất thế giới”.

Vai trò định hình chuẩn mực công nghệ AI toàn cầu

Là người đồng hành và cộng tác với những tên tuổi định hình tương lai công nghệ như Audrey Tang, Jaron Lanier, Vitalik Buterin, GS. Weyl nổi bật như một nhà kiến trúc thể chế số, người đặt câu hỏi nền tảng: công nghệ nên phục vụ xã hội như thế nào?

Mô hình Plurality và các công trình của ông đã góp phần tạo nên những phương pháp tiếp cận mới trong việc thiết kế nền tảng dữ liệu hợp tác, quản trị AI theo hướng dân chủ hoá, xây dựng các hạ tầng số thúc đẩy sáng tạo cộng đồng, tái cấu trúc quan hệ giữa con người - thị trường - thuật toán.

Các tư tưởng này ngày càng trở thành tham chiếu quan trọng đối với các chính phủ, tổ chức quốc tế và cộng đồng công nghệ trên toàn cầu.

Giá trị TS. Glen Weyl mang đến cho Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2026

Sự hiện diện của TS. Weyl tại Diễn đàn thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc tham gia sâu vào các thảo luận tiên phong nhất của thế giới về AI nhân văn và đa nguyên hợp tác. Ông mang đến những tri thức học thuật đẳng cấp quốc tế, giúp định vị Việt Nam trong mạng lưới tri thức AI toàn cầu; tư duy thiết kế thể chế số mới, có giá trị đối với hoạch định chính sách, đổi mới công nghệ và phát triển hệ sinh thái dữ liệu - AI của Việt Nam; tầm nhìn về xã hội hợp tác trong kỷ nguyên số, phù hợp với định hướng Việt Nam xây dựng một môi trường AI vì con người, đa dạng và bao trùm.

Đối với Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam - Vietnam AI Forum 2026, TS. Glen Weyl không chỉ là diễn giả, mà là một trong những trí tuệ góp phần định hình định hướng tư duy cho kỷ nguyên AI mới - nơi Việt Nam mong muốn bước vào như một đối tác có trách nhiệm, chủ động và sáng tạo.

(Theo wired.com)