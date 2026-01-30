Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho hay, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 430 của loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 diễn ra vào tối qua (29/1), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị của giải độc đắc là 20.823.951.500 đồng (gần 21 tỷ đồng). Song chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Tuy nhiên, hệ thống của Vietlott đã tìm ra 2 vé cùng trúng giải nhất với trị giá 3.507.183.250 đồng (hơn 3,5 tỷ đồng).

Vietlott tìm được 2 khách hàng cùng trúng giải nhất ở loại hình Lotto 5/35.

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 430 của loại hình xổ số Lotto 5/35 là 01 - 08 - 09 - 19 - 22 và số đặc biệt là 12.

Theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, 2 vị khách hàng may mắn trúng giải nhất ở kỳ quay thưởng thứ 430 của loại hình xổ số Lotto sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, mỗi người sẽ nhận về số tiền hơn 3,1 tỷ đồng.

Ngoài 2 giải nhất trị giá hơn 3,5 tỷ đồng, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 430 của loại hình xổ số Lotto 5/35, Vietlott còn tìm được 69 người trúng giải nhì, mỗi giải trị giá 55,295 triệu đồng; 737 người trúng giải ba, mỗi giải trị giá 5,205 triệu đồng; 2.083 người trúng giải tư, mỗi giải trị giá 1,765 triệu đồng...