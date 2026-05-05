Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Giảm (45 tuổi, trú xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội Chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Nguyễn Văn Giảm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Theo điều tra, ngày 12/4, Giảm điều khiển xe máy chở theo một người nhưng không đội mũ bảo hiểm, lưu thông trên Quốc lộ 28B, đoạn qua thôn Bắc Sơn, xã Lương Sơn. Khi bị tổ tuần tra Công an xã Lương Sơn ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, người này không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Lực lượng chức năng sau đó đã chặn dừng được phương tiện. Tuy nhiên, Giảm không hợp tác, có lời lẽ chửi bới và dùng gậy tấn công, làm một cán bộ công an xã và một thành viên Tổ an ninh trật tự cơ sở bị thương.

Trước hành vi manh động, Công an xã Lương Sơn đã huy động lực lượng khống chế, bắt giữ Giảm để xử lý theo quy định.

Tại cơ quan công an, Giảm đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.