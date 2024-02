Ngày 23/2, Công an TP Bảo Lộc đã tạm giữ Nguyễn Vũ Nhật Quang (44 tuổi), để làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ và Cố ý gây thương tích cho một cán bộ Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh.

Ông Nguyễn Vũ Nhật Quang tại cơ quan công an. Ảnh: N.X.

Tối 22/2, tổ công tác thuộc Đội CSGT - Trật tự Công an TP Bảo Lộc cùng Cảnh sát cơ động Công an an tỉnh làm nhiệm vụ tại đường Huỳnh Thúc Kháng. Lúc này, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện ông Quang đi xe máy có dấu hiệu sử dụng bia rượu, đã ra hiệu yêu cầu kiểm tra. Tuy nhiên, ông Quang không dừng lại mà phóng xe bỏ đi.

Tổ tuần tra, trong đó có Thượng úy Đoàn Nhật Hà (cán bộ Đội CSGT – Trật tự Công an TP Bảo Lộc) được tổ trưởng công tác yêu cầu dùng mô tô chuyên dụng đuổi theo.

Tới đường Mạc Đĩnh Chi, thấy ông Quang nhờ người thân đưa xe vào nhà, cán bộ công an liền tới giữ chiếc xe vi phạm. Bất ngờ, ông Quang cầm thanh sắt đập mạnh vào tay của Thượng úy Hà gây gãy xương trụ cẳng tay trái.

Thượng úy Hà được đưa tới Bệnh viện II Lâm Đồng điều trị, sau đó và chuyển xuống TP Hồ Chí Minh phẫu thuật vết thương.

Công an TP Bảo Lộc đã đo nồng độ cồn đối với ông Quang, kết quả là 0,378mg/lít khí thở.