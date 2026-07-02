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Công an khống chế đối tượng cướp xe máy ở Bảo Lộc. Video: Hoài Thanh

Trưa 2/7, anh L.H.C. (33 tuổi, ngụ phường B’Lao) đang dừng xe máy chờ đèn đỏ tại giao lộ Trần Phú - Lý Tự Trọng (đoạn qua phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) thì bất ngờ bị nam thanh niên mặc áo đen, trùm kín đầu và đeo khẩu trang nhảy lên yên xe, yêu cầu anh C. xuống xe.

Đối tượng Trịnh Công Thành bị bắt. Ảnh: Hoài Thanh

Anh C. rút chìa khóa xe thì bị hắn giật mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu, dẫn đến một cuộc giằng co ngay giữa đường. Khi nhiều người dân phát hiện và chạy đến, đối tượng rút hung khí ra đe dọa, cướp xe máy rồi tăng ga bỏ chạy.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường B’Lao, Công an phường 1 Bảo Lộc và Công an phường 2 Bảo Lộc đã nhanh chóng truy đuổi đối tượng.

Lực lượng công an phối hợp với người dân đã khống chế và bắt giữ đối tượng tại đường Lê Văn Tám, phường 2 Bảo Lộc.

Diễn biến vụ tấn công người đi đường, cướp xe máy bị camera ghi lại. Ảnh: H.T

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Trịnh Công Thành (31 tuổi, trú tại xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng). Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Thành dương tính với chất ma túy.

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.