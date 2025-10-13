Tối 13/10, đêm thi Trang phục Dân tộc của Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) 2025 diễn ra tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), quy tụ 77 thí sinh trong những thiết kế độc đáo, tôn vinh bản sắc văn hóa của từng quốc gia.

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Nhi trình diễn bộ trang phục Thăng Long Hội của nhà thiết kế Nguyễn Huy Hoàng. Thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước, tái hiện hình ảnh mái đình bên hồ, nơi lưu giữ những câu chuyện dân gian, mang thông điệp gìn giữ và lan tỏa bản sắc Việt ra thế giới.

Đại diện Việt Nam trong thiết kế "Thăng Long Hội".

Dù thiết kế khá cồng kềnh, Yến Nhi vẫn tự tin trình diễn, xoay nhiều vòng trên sân khấu và thể hiện màn múa rồng ấn tượng, nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả.

Yến Nhi múa rồng trên sân khấu:

Không khí đêm thi sôi động với loạt thiết kế rực rỡ mang đậm dấu ấn văn hóa từng quốc gia. Nhiều thí sinh đầu tư công phu, có bộ trang phục nặng tới hàng chục ký, được hoàn thiện tỉ mỉ bằng thủ công. Bên cạnh đó, không ít đại diện mang đến “bữa tiệc văn hóa” phong phú với những tạo hình lấy cảm hứng từ ẩm thực, truyền thuyết và các biểu tượng dân tộc.

Đại diện Malaysia – Viviana Lin Winston xuất hiện trong thiết kế lấy cảm hứng từ Nữ hoàng Terabai Iban. Bà là một nhà lãnh đạo, một biểu tượng mạnh mẽ để bảo vệ người dân, truyền thống và tinh thần dân tộc.

Hoa hậu Brazil – Kaliana Diniz xuất hiện trong tạo hình của một tay đua công thức 1, bày tỏ lòng ngưỡng mộ với nam huyền thoại thể thao tốc độ quá cố Ayrton Senna.

Erika Ishibashi từ Nhật Bản khiến khán giả thích thú khi hóa thân thành nữ ninja và nhào lộn 7 vòng trên sân khấu. Ở quê nhà, cô từng là vận động viên thể dục nhịp điệu.

Màn nhào lộn của Miss Grand Japan:

Đại diện chủ nhà Thái Lan – Sarunrat Puagpipat mang đến những động tác nhảy múa đẹp mắt trong thiết kế lấy cảm hứng từ vở kịch truyền thống nổi tiếng "Phi Ta Khon".

Hoa hậu Ecuador – Samantha Quenedit hóa thân thành kỳ nhông hồng Galapagos, mang đến những màn trình diễn đầy thú vị và sáng tạo.

Đại diện Ấn Độ - Vishakha Kanwar khiến người hâm mộ khó hiểu khi mang hình ảnh Chủ tịch Miss Grand International – Nawat Itsaragrisil vào thiết kế trang phục dân tộc.

Đại diện Colombia – Laura Ramos gặp sự cố không may trên sàn diễn khiến một phần trang phục bị gãy ngay khi vừa bước ra sân khấu.

Các đại diện châu Mỹ tận dụng lợi thế hình thể khi mang đến những thiết kế tôn vinh đường cong và vẻ đẹp khỏe khoắn, giúp đêm thi trở nên đa dạng và sôi động hơn.

Hiện tại, Yến Nhi tiếp tục tham gia vòng 2 phần thi Power of Country – hạng mục bình chọn có thể giúp cô giành vé vào Top 20 chung cuộc nếu chiến thắng.

Sau đêm thi Trang phục Dân tộc, các thí sinh Miss Grand International 2025 sẽ bước vào bán kết ngày 15/10 và chung kết ngày 18/10. Đêm đăng quang sẽ chứng kiến đương kim hoa hậu Christine Juliane Opiaza (Philippines) trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Yến Nhi sau hơn 2 tuần dự thi ở Thái Lan.

Ảnh, Video: MGI, FBNV