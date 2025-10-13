Trong đêm trình diễn trang phục dân tộc tại Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) 2025, Yến Nhi cùng 76 thí sinh quốc tế đã mang đến một “bữa tiệc thị giác” rực rỡ và độc đáo.
Tối 13/10, đêm thi Trang phục Dân tộc của Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) 2025 diễn ra tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), quy tụ 77 thí sinh trong những thiết kế độc đáo, tôn vinh bản sắc văn hóa của từng quốc gia.
Đại diện Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Nhi trình diễn bộ trang phục Thăng Long Hội của nhà thiết kế Nguyễn Huy Hoàng. Thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước, tái hiện hình ảnh mái đình bên hồ, nơi lưu giữ những câu chuyện dân gian, mang thông điệp gìn giữ và lan tỏa bản sắc Việt ra thế giới.
Dù thiết kế khá cồng kềnh, Yến Nhi vẫn tự tin trình diễn, xoay nhiều vòng trên sân khấu và thể hiện màn múa rồng ấn tượng, nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả.
Yến Nhi múa rồng trên sân khấu:
Không khí đêm thi sôi động với loạt thiết kế rực rỡ mang đậm dấu ấn văn hóa từng quốc gia. Nhiều thí sinh đầu tư công phu, có bộ trang phục nặng tới hàng chục ký, được hoàn thiện tỉ mỉ bằng thủ công. Bên cạnh đó, không ít đại diện mang đến “bữa tiệc văn hóa” phong phú với những tạo hình lấy cảm hứng từ ẩm thực, truyền thuyết và các biểu tượng dân tộc.
Hoa hậu Brazil – Kaliana Diniz xuất hiện trong tạo hình của một tay đua công thức 1, bày tỏ lòng ngưỡng mộ với nam huyền thoại thể thao tốc độ quá cố Ayrton Senna.
Màn nhào lộn của Miss Grand Japan:
Các đại diện châu Mỹ tận dụng lợi thế hình thể khi mang đến những thiết kế tôn vinh đường cong và vẻ đẹp khỏe khoắn, giúp đêm thi trở nên đa dạng và sôi động hơn.
Hiện tại, Yến Nhi tiếp tục tham gia vòng 2 phần thi Power of Country – hạng mục bình chọn có thể giúp cô giành vé vào Top 20 chung cuộc nếu chiến thắng.
Sau đêm thi Trang phục Dân tộc, các thí sinh Miss Grand International 2025 sẽ bước vào bán kết ngày 15/10 và chung kết ngày 18/10. Đêm đăng quang sẽ chứng kiến đương kim hoa hậu Christine Juliane Opiaza (Philippines) trao lại vương miện cho người kế nhiệm.