Trong hơn một thập kỷ, Apple luôn tránh đề cập trực tiếp đến nhiệt độ và hiệu suất duy trì của iPhone trong các tài liệu quảng bá.

Lý do là vì iOS được tối ưu hóa rất tốt, cùng với thiết kế SoC (System on Chip) của Apple như A-series thường có hiệu suất trên watt rất cao, nghĩa là ít sinh nhiệt hơn so với các đối thủ.

Một concept iPhone 17 Pro. Ảnh: Technologiya Hub

Tuy nhiên, từ thế hệ iPhone 14 Pro trở đi, người dùng đã bắt đầu ghi nhận việc iPhone nóng lên đáng kể khi quay video 4K, đặc biệt là quay ở ProRes.

Không những thế, hiện tượng throttle (giảm xung nhịp để hạ nhiệt) xảy ra khi chơi game nặng kéo dài, đồng thời quá trình sạc nhanh không duy trì được lâu do nhiệt tăng.

Và đến iPhone 15 Pro với khung titanium, vấn đề càng rõ rệt hơn khi vật liệu vỏ kém dẫn nhiệt hơn thép không gỉ, khiến iPhone dễ nóng, gây khó chịu khi cầm nắm và giảm hiệu năng.

Vì sao iPhone 17 phải có hệ thống tản nhiệt buồng hơi?

Với iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, Apple sẽ trang bị chip A19 Pro được sản xuất trên tiến trình 2nm – có hiệu suất CPU, GPU và AI vượt trội.

Nhưng hiệu năng cao luôn đi kèm với nhiệt lượng tăng, đặc biệt khi các iPhone 17 Pro dùng để quay video 8K, dựng phim ProRes ngay trên iPhone, chơi game đồ họa cao ở 120Hz hay chạy ứng dụng AI on-device như dịch thời gian thực, xử lý ảnh, phân tích video…

Nếu không được làm mát hiệu quả, các tác vụ này sẽ nhanh chóng khiến iPhone bị throttle – giảm hiệu năng, gây trễ, đứng máy hoặc ảnh hưởng tuổi thọ linh kiện.

Việc hỗ trợ quay video 8K trên iPhone 17 Pro Max là một bước tiến mang tính cách mạng – nhưng cũng là một thách thức lớn về mặt kỹ thuật.

Quay 8K không chỉ đòi hỏi có cảm biến lớn, ống kính chính xác, hệ thống lưu trữ tốc độ cao (NVMe) mà còn phải xử lý dữ liệu liên tục hàng gigabyte mỗi phút – điều khiến sinh nhiệt rất nhanh.

Nếu không có buồng hơi, iPhone có thể tự ngắt quay, hoặc video bị lỗi vì quá nóng – điều mà các vlogger và nhà quay phim đã gặp trên các iPhone đời cũ.

Apple đang đẩy mạnh tích hợp AI vào iPhone – từ Apple Intelligence, Siri nâng cấp, đến trí tuệ nhân tạo xử lý on-device. Điều này đặt gánh nặng lên cả CPU, GPU và NPU.

Các mô hình AI cục bộ, dù nhỏ, vẫn tiêu tốn rất nhiều năng lượng và sinh nhiệt nếu chạy liên tục.

Một hệ thống tản nhiệt chủ động hơn như vapor chamber là điều kiện tiên quyết để AI chạy ổn định, không làm nóng máy hay hao pin quá mức.

Tản nhiệt buồng hơi – công nghệ không mới

Vapor chamber là công nghệ tản nhiệt đã phổ biến trong thế giới laptop gaming, smartphone Android cao cấp và máy chơi game cầm tay.

Nguyên lý hoạt động của hệ thống này sẽ gồm: Buồng chứa chất lỏng bay hơi (như nước tinh khiết) khi bị làm nóng.

Hơi nước sẽ di chuyển trong khoang kín, truyền nhiệt đều ra khắp bề mặt. Sau đó, hơi ngưng tụ ở khu vực mát hơn, trở lại dạng lỏng và tiếp tục chu trình.

So với tản nhiệt thông thường bằng graphite hoặc copper plates, vapor chamber hiệu quả cao hơn, tản nhiệt đều hơn; hệ thống mỏng và nhẹ hơn, phù hợp với thiết kế mỏng của iPhone. Nó cũng giúp duy trì nhiệt độ ổn định lâu dài khi tải nặng

Công nghệ tản nhiệt này mang lại trải nghiệm mượt mà hơn cho người dùng iPhone trong thời gian dài, đặc biệt khi chơi game đồ họa cao sẽ không bị tụt khung hình sau 10–15 phút; quay video 4K/8K dài cũng không bị lỗi file, không tắt máy đột ngột; dùng app chỉnh sửa ảnh/video nhanh hơn, ít giật lag hơn.

Vapor chamber cũng giúp kéo dài tuổi thọ linh kiện. Do nhiệt độ cao kéo dài là kẻ thù số 1 của các linh kiện bán dẫn. Vì thế, tản nhiệt tốt giúp kéo dài tuổi thọ pin, chip và SSD trong iPhone.

Ngoài ra, nó cũng giúp cải thiện hiệu suất AI và tiết kiệm pin. Khi hệ thống giữ nhiệt ổn định, iPhone không cần giảm xung nhịp và AI xử lý liên tục nhưng sẽ tiết kiệm năng lượng hơn.

iPhone sẽ dày và nặng hơn?

Apple đã tìm cách cân bằng giữa hiệu quả và thiết kế nên nhiều khả năng đây không phải là vấn đề.

iPhone 17 Pro vẫn giữ kích thước và trọng lượng tương đương đời trước, nhờ sử dụng khung nhôm mới nhẹ hơn và bố trí hợp lý không gian trong máy.

Mặt khác, Vapor chamber cực mỏng – chỉ vài milimet – nên không ảnh hưởng lớn đến thiết kế tổng thể.

Như vậy, Apple đã chứng minh rằng hiệu năng cao và thiết kế đẹp có thể song hành nếu biết tối ưu tốt.

Nhiều smartphone Android cao cấp như Samsung Galaxy S25 Ultra đã sử dụng công nghệ buồng hơi để tản nhiệt hiệu quả hơn so với lá than chì đang dùng trên iPhone.

Và nhiều khả năng iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ là dòng iPhone đầu tiên được trang bị công nghệ tản nhiệt này.

Tấm đồng tản nhiệt được cho là của hệ thống tản nhiệt mới trên iPhone 17 Pro. Ảnh: Majin Bu

Nguồn tin Majin Bu, hôm 22/6, đã chia sẻ một bức ảnh về tấm đồng tản nhiệt được cho là của hệ thống này trên X.

Đây cũng được xem là một trong những xác nhận đáng tin cậy về khả năng tản nhiệt buồng hơi sẽ xuất hiện trên dòng iPhone 17 cao cấp.

Việc Apple trang bị tản nhiệt buồng hơi cho dòng iPhone 17 Pro không phải là sự “chạy theo Android” hay “quá thừa thãi”, mà là kết quả của một quá trình tiến hóa công nghệ.

Khi iPhone trở thành công cụ quay phim, dựng video, xử lý AI – không còn đơn thuần là điện thoại – thì tản nhiệt là nền tảng cho mọi hiệu suất ổn định.

Trong tương lai, khi các tính năng như AI on-device, AR/VR hay quay video dạng chuyên nghiệp tiếp tục phát triển, hệ thống tản nhiệt tốt sẽ là yếu tố quyết định, đặt ra ranh giới giữa trải nghiệm xuất sắc và thất vọng.

Với các iPhone 17 Pro, Apple đã đặt viên gạch đầu tiên cho một kỷ nguyên mới – nơi tản nhiệt trở thành yếu tố không thể thiếu trong thiết kế smartphone cao cấp.

Và người dùng, dù là game thủ, vlogger, hay chỉ đơn giản là người yêu công nghệ, đều sẽ hưởng lợi trực tiếp từ những nâng cấp này của Táo khuyết.

Xem video concept iPhone 17 Pro màu mới xanh da trời - Sky Blue. (Nguồn: Technizo Concept):

