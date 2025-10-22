Được thành lập trên cơ sở sáp nhập bốn xã Hoàn Long, Tân Phú, Nghĩa Thái và Tân Xuân, xã Tân Phú (Nghệ An) đang vươn mình mạnh mẽ trên hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới phát triển bền vững và hiện đại.

Ngay sau sáp nhập, Đảng bộ xã Tân Phú với hơn 1.200 đảng viên đã thống nhất chủ trương phát huy sức mạnh đoàn kết, lấy tuyên truyền làm nền tảng, lấy nhân dân làm chủ thể. Từ các cuộc họp chi bộ đến những buổi sinh hoạt cộng đồng, tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”. Sự đồng thuận ấy đã tạo nên động lực to lớn giúp địa phương bứt phá về mọi mặt.

Người dân Tân Phú chung sức hoàn thiện giao thông nội đồng.

Giai đoạn 2020 – 2025, kinh tế Tân Phú tăng trưởng tích cực, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất toàn xã ước đạt hơn 448 tỷ đồng, vượt 110% chỉ tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh công nghiệp – xây dựng và dịch vụ.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Tân Phú chú trọng đầu tư cho văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và y tế. Đến năm 2025, toàn xã có 11 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 3 trường đạt mức độ 2; 5/5 đơn vị hành chính cũ giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 8,8%; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%. Mỗi năm, xã tạo việc làm mới cho hơn 900 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 0,02%.

Trong tiến trình hiện đại hóa, Tân Phú đang chuyển đổi mạnh mẽ sang chính quyền số. Hơn 95% dịch vụ công được thực hiện trực tuyến; các chính sách an sinh xã hội được chi trả kịp thời, công khai, minh bạch. Người dân tin tưởng, chính quyền hoạt động hiệu quả, tạo môi trường hành chính năng động, gần dân.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, Tân Phú đề ra mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hướng tới thu nhập bình quân 100 triệu đồng/người/năm với ba khâu đột phá là đầu tư hạ tầng giao thông và công nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp sạch.

Với tiềm năng lớn, nội lực mạnh và tinh thần đoàn kết, Tân Phú đang từng ngày đổi thay tạo nên một vùng quê giàu bản sắc, tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới, hiện đại, xanh và bền vững.