Ngày 20/5/2026, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) chính thức kiện toàn vị trí Tổng Giám đốc khi ông Lê Mạnh Cường được giao trọng trách điều hành Tập đoàn. Phát biểu tại lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Petrovietnam, ông bày tỏ niềm vinh dự, lòng biết ơn sâu sắc và ý thức rõ ràng về trách nhiệm được giao trong giai đoạn phát triển mới của Tập đoàn.

Với gần 30 năm gắn bó cùng ngành dầu khí, ông Lê Mạnh Cường khẳng định: Mọi thành công bền vững của Petrovietnam đều bắt nguồn từ sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết, khát vọng vượt khó và sự cống hiến của hơn 60.000 người lao động trên hành trình xây dựng Petrovietnam trở thành tập đoàn năng lượng hàng đầu khu vực, vươn tầm quốc tế.

Chia sẻ cảm xúc khi nhận nhiệm vụ mới, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường cho biết, việc đảm nhận cương vị điều hành Petrovietnam - tập đoàn có bề dày truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển, giữ vai trò quan trọng đối với nền kinh tế đất nước, đóng góp lớn cho GDP và ngân sách quốc gia, đồng thời bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh kinh tế và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc - vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm rất lớn.

Nhìn lại chặng đường lịch sử 65 năm ngành dầu khí Việt Nam, ông Lê Mạnh Cường nhận thấy ở bất cứ nơi đâu có khó khăn, nơi đó đều có dấu ấn của người lao động dầu khí: từ vùng băng giá Siberia của Nga đến Trung Đông nóng bỏng, từ biển khơi châu Á đến sa mạc châu Phi.

Với cá nhân ông, Petrovietnam không chỉ là nơi làm việc mà còn là môi trường gắn bó suốt gần 30 năm, giúp ông trưởng thành từ một thủy thủ, công nhân ngoài khơi đến vị trí Tổng Giám đốc Tập đoàn hôm nay.

Tân Tổng Giám đốc cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo tiền bối đã dày công xây dựng và phát triển Petrovietnam vững mạnh như hiện nay, đồng thời tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước đối với sự phát triển của ngành dầu khí và đất nước.

Nhắc lại gần 30 năm công tác tại đơn vị trực tiếp sản xuất của Petrovietnam, ông Lê Mạnh Cường cho biết, đây là giai đoạn nhiều dấu ấn với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Trong 6 năm giữ cương vị Tổng Giám đốc đơn vị, doanh nghiệp duy trì mức tăng trưởng trên 20% mỗi năm, đưa thương hiệu Việt Nam ra thị trường quốc tế với doanh thu từ nước ngoài chiếm tới 45% tổng doanh thu. Đặc biệt, đơn vị đã trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên chế tạo thành công chân đế và trạm biến áp ngoài khơi cho các dự án điện gió ngoài khơi tại châu Âu và châu Á, với tổng giá trị đơn hàng lên tới hàng tỷ USD.

Tuy nhiên, điều đáng tự hào nhất không chỉ nằm ở doanh thu hay lợi nhuận mà là sự thay đổi trong tư duy sản xuất: từ làm đơn chiếc sang sản xuất hàng loạt; từ “làm tốt” sang “làm tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn”, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Ông nhấn mạnh, mọi thành công bền vững đều bắt nguồn từ sức mạnh tập thể.

Trên cương vị công tác tại cơ quan Tập đoàn từ tháng 9/2024 đến nay, ông Lê Mạnh Cường gửi lời cảm ơn tới tập thể cán bộ, người lao động đã đồng hành, vượt qua nhiều áp lực để đạt được những kết quả đáng tự hào. Sau 11 năm suy giảm, sản lượng dầu khí đã tăng trưởng trở lại; lĩnh vực cốt lõi khâu đầu tăng 14% so với cùng kỳ - mức tăng trưởng cao kỷ lục của Tập đoàn.

Bên cạnh đó, Petrovietnam ghi dấu ấn với phát hiện dầu khí lớn tại khu vực Hải Sư Vàng, mở rộng hoạt động tại Liên bang Nga đến năm 2050 và triển khai nhiều chuỗi dự án quy mô hàng chục tỷ USD như Lô B và Cá Voi Xanh. Theo Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường, những kết quả này là thành quả của tinh thần đoàn kết, ý chí bền bỉ và khát vọng không bỏ cuộc của người lao động Petrovietnam.

Trên cương vị Tổng Giám đốc, ông Lê Mạnh Cường nhận thức sâu sắc rằng, đây không chỉ là một vị trí công tác mà còn là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm lớn lao. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ của tập thể lãnh đạo cùng toàn thể người lao động để xây dựng Petrovietnam phát triển mạnh mẽ hơn, hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn năng lượng hàng đầu khu vực, nằm trong nhóm doanh nghiệp toàn cầu vào năm 2030 với nền tảng quản trị hiện đại theo chuẩn quốc tế.

Ông cam kết sẽ nỗ lực hết sức dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng Thành viên và Ban lãnh đạo Tập đoàn, cùng hơn 60.000 người lao động Petrovietnam tiếp tục vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội và chuyển hóa cơ hội thành những công trình, sản phẩm cụ thể, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Ngọc Minh