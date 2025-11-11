Tại xã Tân Trịnh (Tuyên Quang), xây dựng nông thôn mới thông minh đang trở thành hướng đi chiến lược, trong đó chuyển đổi số được xác định là động lực cốt lõi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ công và cải thiện đời sống nhân dân.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, chính quyền và người dân xã Tân Trịnh đã đồng lòng triển khai mạnh mẽ các giải pháp ứng dụng công nghệ số vào quản lý hành chính, phát triển kinh tế, giáo dục, y tế và quản lý tài nguyên môi trường.

Tân Trịnh hướng tới mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới thông minh.

Việc triển khai nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và định danh điện tử VNeID không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa người dân và chính quyền, mà còn tạo tiền đề xây dựng một xã nông thôn mới thông minh, nơi công nghệ gắn kết chặt chẽ với đời sống, nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển bền vững.

Xã đã kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng tại 17 thôn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, lực lượng công an xã cùng đoàn viên thanh niên thường xuyên hỗ trợ người dân thao tác các thủ tục trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến, giúp giảm tối đa việc sử dụng văn bản giấy, tiết kiệm thời gian và chi phí. Từ tháng 7/2025 đến nay, xã đã tiếp nhận hơn 2.300 hồ sơ, trong đó 98% được giải quyết đúng hạn, nhiều thủ tục được thực hiện hoàn toàn trực tuyến.

Theo kế hoạch chuyển đổi số năm 2025, xã Tân Trịnh đề ra 40 chỉ tiêu cụ thể, gồm 25 chỉ tiêu về chính quyền số, 3 chỉ tiêu về kinh tế số và 12 chỉ tiêu về xã hội số. Mục tiêu phấn đấu gồm: 100% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trên môi trường mạng, 90% người dân hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ít nhất 60% giao dịch tài chính thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời, xã tập trung xây dựng hạ tầng số, nâng cấp đường truyền Internet tại trung tâm xã, các trường học và điểm du lịch; triển khai họp giao ban trực tuyến; số hóa hồ sơ quản lý các lĩnh vực tư pháp - hộ tịch, giáo dục, y tế, nông nghiệp và môi trường.

Trong phát triển kinh tế số, xã khuyến khích người dân tham gia thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm nông sản đặc trưng, chè và thổ cẩm trên các nền tảng số. Hiện nay, xã có 12 sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng địa phương lên sàn thương mại điện tử. Trong đó 8 sản phẩm duy trì doanh số ổn định hàng tháng.

Đảng ủy xã xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ thôn, Tổ công nghệ số cộng đồng, giúp người dân tự thao tác trên điện thoại thông minh, sử dụng dịch vụ công và thanh toán điện tử. Xã cũng đã thành lập trang thông tin điện tử, kết nối và truyền tải kịp thời chủ trương, chính sách đến người dân.

Hiện toàn xã có hơn 3.200 người dân đăng ký định danh điện tử VNeID mức độ 2, đạt hơn 70% số công dân đủ điều kiện; trên 85% hộ dân biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Từ những hiệu quả bước đầu này, xã Tân Trịnh tiếp tục mở rộng chuyển đổi số vào sản xuất, giáo dục, y tế và quản lý môi trường, hướng tới mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới thông minh, nơi người dân được thụ hưởng các tiện ích số ngay tại quê hương.