Ngày 20/10, sự kiện Tuần sách kết nối - Ehon Week diễn ra tại Trung tâm thông tin Văn hóa - Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Kể từ năm 2017, sau chuyến thăm chính thức của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tới Việt Nam, các hoạt động phổ biến tranh truyện Ehon đã được triển khai mạnh mẽ thông qua việc xuất bản, tổ chức đọc sách cho trẻ em và giao lưu văn hóa.

Hoàng Thái hậu Michiko từng viết trong cuốn Bắc Cầu - Kỷ niệm đọc sách thời thơ ấu: "Sách mãi là người bạn quan trọng và là chỗ dựa cho trẻ em. Đọc sách mang đến cho trẻ cội rễ vững chắc trong tâm hồn cùng đôi cánh mạnh mẽ của niềm vui và trí tưởng tượng".

Ông Ogasawara Manabu - Bí thư thứ 3, Đại sứ quán Nhật Bản cho biết, lần đầu tổ chức vào năm 2023 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, Ehon Week đã thu hút hơn 1.000 độc giả. Tiếp nối thành công đó, Ehon Week 2025 trở lại với chủ đề Nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên.

Sự kiện trưng bày 100 đầu sách Ehon gốc bằng tiếng Nhật.

Sự kiện năm nay trưng bày 100 đầu sách Ehon gốc bằng tiếng Nhật cùng phiên bản tiếng Việt, giúp các em nhỏ thỏa sức khám phá thế giới sinh động qua hình ảnh và câu chuyện. Bộ sưu tập được tuyển chọn bởi VBBY - Hội đồng Sách cho thanh thiếu nhi quốc tế tại Việt Nam, bảo đảm tính đa dạng về nội dung, độ tuổi và phong cách minh họa.

Đặc biệt, triển lãm dành cho cả những em nhỏ chưa biết đọc, khuyến khích phụ huynh cùng con trải nghiệm đọc sách, cảm nhận thế giới bằng hình ảnh và ngôn ngữ cảm xúc.

Tặng 1.000 cuốn tranh truyện Ehon cho 1.000 khách tham dự sớm sự kiện Tuần sách kết nối - Ehon Week.

Một Góc tranh truyện Việt cũng được giới thiệu, trưng bày các tác phẩm Ehon do tác giả Việt Nam sáng tác. Bên cạnh hoạt động trưng bày, các nhà xuất bản và đơn vị liên kết sẽ tư vấn trực tiếp cho phụ huynh cách lựa chọn và đọc sách cùng con, giúp hình thành thói quen đọc sách hiệu quả.

Bà Lê Thị Thu Hiền - Trưởng BTC Ehon Week 2025 dẫn câu nói: "Trang sách mở ra tương lai dù khoa học công nghệ có nhiều thay đổi" để khẳng định nó luôn đúng ở mọi thời đại. Bà tin rằng những đứa trẻ hạnh phúc sẽ tạo nên một đất nước hạnh phúc.

"Chúng ta hãy chung tay mang tới cho tất cả các em bé những nụ cười bằng những trang sách đẹp", bà Hiền bày tỏ.

Ban tổ chức cho biết sẽ tặng 1.000 cuốn tranh truyện Ehon cho 1.000 khách tham dự sớm sự kiện Tuần sách kết nối - Ehon Week.