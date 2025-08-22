Ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, đánh giá: dịp Quốc khánh 2/9 được nghỉ 4 ngày liên tục (từ 30/8 - 2/9), đồng thời diễn ra diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với quy mô lớn nên nhu cầu đi lại, du lịch, tham quan của nhân dân dự kiến tăng mạnh. Theo đó, lượng khách và xe dịp nghỉ lễ sẽ tăng cao từ chiều 28/8 đến 31/8 ở cả hai chiều đi và đến.

“Tại Bến xe Gia Lâm, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm chiều đi khoảng 5.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 1.500 lượt/ngày, tăng khoảng 250% so với ngày thường. Bến xe này dự kiến có khoảng 400 lượt xe/ngày, chủ yếu tập trung ở các tuyến đến, đi từ các tỉnh, thành cũ như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang…”, ông Hùng thông tin.

Bến xe Giáp Bát dự kiến đón lượng khách "khủng" dịp 2/9 tới. Ảnh: N. Huyền

Tương tự, tại Bến xe Giáp Bát, lượt khách cao điểm chiều đi khoảng 20.000 lượt/ngày, chiều về khoảng 10.000 lượt/ngày, tăng 350% so với ngày thường. Những ngày cao điểm, bến dự kiến đón khoảng 850 - 900 lượt xe/ngày. Khách tăng tập trung chủ yếu từ các tuyến Hà Nội - Nam Định cũ, tuyến Hà Nội - Ninh Bình cũ, Hà Nội - Thái Bình cũ và Hà Nội - Thanh Hóa…

Tại Bến xe Mỹ Đình, ông Trần Ngọc Hòa, Giám đốc bến, cho biết do kỳ nghỉ lễ trùng với chuỗi sự kiện 80 năm Quốc khánh nên lưu lượng khách sẽ tăng mạnh. “Cao điểm rơi vào các ngày 29, 30, 31/8 (khách đến bến) và 3, 4/9 (khách rời Hà Nội). Dịp này, bến xe đón khoảng 22.000 lượt khách/ngày, tăng hơn 350% so với ngày thường. Lượng xe hoạt động mỗi ngày cũng lên tới 950 lượt”, ông Hòa cho hay.

Để đáp ứng nhu cầu, Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng cường khoảng 530 lượt xe trong suốt kỳ nghỉ, trong đó những ngày cao điểm có từ 200 - 250 xe. Xe tăng cường sẽ được bố trí linh hoạt theo từng tuyến, từng ngày, tùy vào thực tế hành khách.

Ngoài ra, bến xe cũng yêu cầu các đơn vị vận tải cam kết không tăng giá vé, niêm yết giá rõ ràng trong dịp nghỉ lễ nhằm tránh gây bức xúc cho hành khách.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc Bến xe Giáp Bát. Ảnh: N. Huyền

Tại Bến xe Giáp Bát, ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc bến cho biết dự kiến tăng cường khoảng 300 lượt xe/ngày vào những ngày cao điểm để phục vụ tốt nhất cho người dân. Trong dịp này, bến xe cũng yêu cầu 100% cán bộ đi làm, đồng thời bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn hiện tượng xe ôm, cò mồi, lái - phụ xe đeo bám, lôi kéo, tranh giành, cưỡng ép hành khách.

Ông Phạm Trọng Cường, Giám đốc điều hành nhà xe Sao Việt, cho biết trong dịp lễ, lượng khách sử dụng dịch vụ dự kiến tăng 1,5 - 2 lần so với ngày thường. Trong các ngày cao điểm (29-30/8 và 1-2/9), mỗi ngày có khoảng 70 - 80 lượt xe chạy tuyến Hà Nội - Sa Pa. Nhà xe khẳng định giá vé giữ nguyên như ngày thường. Để đảm bảo an toàn, đơn vị đã lên kế hoạch bổ sung tài xế, kiểm tra, bảo dưỡng đội xe.

Để đảm bảo quyền lợi cho hành khách, lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình khuyến cáo người dân nên đặt vé sớm, mua vé tại bến thay vì bắt xe dọc đường. Trong trường hợp cần di chuyển tiếp, hành khách có thể chọn xe buýt, taxi hoặc xe công nghệ được phép hoạt động trong bến.