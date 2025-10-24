Không chỉ dành cho người lớn tuổi, dự án còn chạm tới trái tim của nhiều người trẻ thành đạt, khi họ xem đây là một món quà báo hiếu ý nghĩa và là cách nói “yêu thương” của thời đại mới.

Giấc mơ về tuổi già đáng sống

“Vài tháng trước, tại một quán café ở Tokyo, tôi nhìn thấy nhóm người cao tuổi trò chuyện vui vẻ về lịch trình chơi golf buổi chiều và lớp học nhiếp ảnh cuối tuần. Không ai trong số họ trông giống những “người già” như ta vẫn nghĩ. Họ đang sống tại một resort thiết kế cho nhu cầu tuổi hưu trí, được theo dõi sức khỏe 24/7, tận hưởng các hoạt động giải trí, dưỡng sinh mỗi ngày”, anh Trương Đăng Khoa (TP.HCM) kể lại trải nghiệm từ chuyến du lịch Nhật Bản.

Hình ảnh ấy để lại trong anh nhiều suy ngẫm. “Tôi chợt nghĩ, giá như cha mẹ mình cũng có một cuộc sống như thế để được tận hưởng tuổi già theo cách riêng của họ”, anh bộc bạch.

Suy nghĩ của anh Khoa không phải là cá biệt. Theo thống kê, hiện nay cứ 7 người Việt Nam thì có 1 người trên 60 tuổi, và chỉ hơn 10 năm nữa, Việt Nam sẽ chính thức bước vào giai đoạn dân số già, thuộc nhóm quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất châu Á. Sự thay đổi nhanh chóng này khiến hạ tầng và không gian sống chưa đáp ứng kịp nhu cầu của cơ cấu dân số mới.

Việt Nam hiện có rất nhiều khu đô thị cho người trẻ nhưng gần như không có nơi nào dành riêng cho thế hệ tuổi vàng - những người không chỉ cần mái nhà, mà cần niềm vui, kết nối và giá trị sống.

Thực tế ấy cũng đặt ra câu hỏi: Thế hệ con cái hôm nay sẽ chuẩn bị gì cho tuổi già của cha mẹ mình, và cho chính mình trong tương lai?

Những buổi chơi golf, tập yoga hay tản bộ giữa miền thiên nhiên xanh mát giúp các bậc cao niên dễ dàng tìm lại niềm vui và sự cân bằng

Vin New Horizon - mô hình đô thị hưu trí và dưỡng lão quốc tế do Vingroup phát triển chính là lời đáp trọn vẹn. “Làng Chân trời mới” đầu tiên sẽ được đặt trong lòng Vinhomes Green Paradise - siêu đô thị ESG++ xanh, thông minh, sinh thái, tái sinh hàng đầu thế giới tại Cần Giờ, TP.HCM. Mỗi làng có diện tích 20 - 50 ha, được quy hoạch chuẩn quốc tế với đầy đủ hạ tầng an cư, nghỉ dưỡng, y tế, văn hóa và thể thao. Đây sẽ là miền an trú lý thú, giàu trải nghiệm giữa rừng và biển, nơi thế hệ tuổi vàng tìm lại được niềm vui và sự cân bằng sau những năm tháng cống hiến.

“Tôi nghĩ đây là nơi mà ba mẹ sẽ không cảm thấy mình đang “già đi”. Ông bà sẽ có bạn bè, lớp học, sân tập, bác sĩ thường trực và có cả thế giới thiên nhiên khoáng đạt ngay trước hiên nhà”, anh Khoa chia sẻ.

Cách nói “yêu bố mẹ” theo ngôn ngữ của giới thành đạt

Tại Vin New Horizon, món quà báo hiếu lý tưởng nhất chính là những căn biệt thự Golden Residences. Mỗi ngôi nhà được thiết kế để chăm sóc trọn vẹn cho người lớn tuổi, với nút bấm khẩn cấp kết nối trực tiếp tới Bệnh viện dưỡng lão quốc tế 5 sao, hệ thống cảm biến theo dõi sức khỏe, ánh sáng sinh học hỗ trợ giấc ngủ và ứng dụng My Horizon giúp quản lý toàn bộ lịch trình trị liệu, sinh hoạt, giao lưu cộng đồng.

Không chỉ là nơi an cư, những ngôi nhà này còn mang giá trị truyền đời, là món quà tri ân ý nghĩa mà thế hệ con cái dành tặng cha mẹ. Bên cạnh đó, các dòng biệt thự và nhà phố sang trọng tại 4 khu của Vinhomes Green Paradise cũng là lựa chọn lý tưởng, cho phép thế hệ con cháu sống gần cha mẹ, giữ trọn sự kết nối mà vẫn đảm bảo riêng tư, độc lập cho mỗi thế hệ - một “gia đình mở” trong đại đô thị hiện đại.

Cuộc sống nơi đây được vận hành trong hệ sinh thái Vingroup toàn diện, nơi mọi nhu cầu từ y tế, dịch vụ, giáo dục, đến giải trí, tinh thần đều được chăm chút như trong một resort 5 sao. Cư dân tuổi vàng có thể bắt đầu ngày mới với yoga ngắm bình minh, thiền giữa vườn Nhật, tham gia lớp học vẽ, nhiếp ảnh, làm gốm, nấu ăn trị liệu hay hòa mình trong các câu lạc bộ dưỡng sinh, đọc sách, golf, đạp xe… Những trải nghiệm này khiến mỗi ngày trôi qua đều trở nên đáng sống.

Mỗi ngày tại Vinhomes Green Paradise là những trải nghiệm đáng sống nhờ hệ thống kỳ quan tiện ích độc đáo

Sống ngay kế bên khu dự trữ sinh quyển 75.000 ha, nơi rừng và biển giao hòa, cư dân mọi lứa tuổi sẽ được hưởng bầu không khí tinh khiết hiếm có. Cư dân còn dễ dàng tiếp cận quần thể vui chơi giải trí của Vinhomes Green Paradise với nhiều công trình ấn tượng, như nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) quy mô 7 ha, Cảng du thuyền Landmark Harbour, Quảng trường Lễ hội Biển, Công viên nước chủ đề Lễ hội Hybrid, vườn thú Safari, cùng hàng loạt tiện ích đẳng cấp.

“Tôi dự định cả gia đình sẽ chuyển về Vinhomes Green Paradise và cha mẹ sẽ sống tại Vin New Horizon. Tặng cha mẹ một nơi để an dưỡng và tận hưởng cuộc đời tự do, đó là cách tôi trả lại cho họ những năm tháng hy sinh vì chúng tôi. Với tôi, đó mới là đạo hiếu của thời đại mới”, anh Khoa chia sẻ.

Với nhiều người trẻ thành đạt hôm nay, báo hiếu không chỉ là phụng dưỡng mà là dành tặng cha mẹ cơ hội được sống hạnh phúc theo cách của mình. Vin New Horizon, vì thế, chính là ngôn ngữ của yêu thương, nơi thế hệ con cái gửi gắm lòng hiếu thảo bằng tầm nhìn và sự thấu hiểu.

Thế Định