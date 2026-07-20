Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh, hỗ trợ học tập đối với người học là đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người để lấy ý kiến góp ý. Dự thảo được xây dựng nhằm thay thế Nghị định số 57/2017/NĐ-CP, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, bảo đảm thống nhất với hệ thống chính sách hiện hành.

Việc hoàn thiện chính sách được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội học tập, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người được tiếp cận giáo dục bình đẳng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và từng bước giảm nghèo thông tin thông qua việc mở rộng khả năng tiếp cận tri thức.

Việc hoàn thiện chính sách giáo dục được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội học tập, giúp đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người được tiếp cận thông tin, tri thức.

Điểm nổi bật của dự thảo là mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người ở tất cả các cấp học, từ mầm non, phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, đại học và sau đại học. Việc tạo điều kiện học tập liên tục, bình đẳng không chỉ góp phần nâng cao dân trí mà còn giúp đồng bào tiếp cận tri thức, kỹ năng và cơ hội phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số. Đây cũng là giải pháp quan trọng để giảm nghèo thông tin, thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục và tri thức giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các khu vực khác.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung người học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập vào diện được hưởng chính sách hỗ trợ khi đáp ứng đủ điều kiện. Quy định này bảo đảm người học được tiếp cận chính sách công bằng, không phụ thuộc vào loại hình cơ sở giáo dục.

Theo dự thảo, trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người được ưu tiên vào học tại các cơ sở giáo dục Mầm non công lập; học sinh được ưu tiên vào trường Phổ thông dân tộc bán trú, nội trú, các trường phổ thông tại xã biên giới và trường công lập phù hợp. Học sinh tốt nghiệp THCS được tuyển thẳng vào một số loại hình trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên; học sinh tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào trường dự bị Đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thuộc diện cử tuyển theo quy định.

Ở bậc Đại học và sau Đại học, người học được hưởng mức điểm ưu tiên cao nhất trong tuyển sinh. Dự thảo cũng bổ sung quy định ưu tiên xét tuyển hoặc tuyển thẳng ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; đồng thời cho phép sử dụng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số trong một số trường hợp khi xét tuyển sau đại học, góp phần phát huy giá trị ngôn ngữ, văn hóa của đồng bào.

Về chính sách hỗ trợ học tập, dự thảo đề xuất mức hỗ trợ từ 30% đến 150% mức lương cơ sở mỗi tháng tùy theo cấp học và loại hình đào tạo. Trong đó, sinh viên và học viên sau đại học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người được hưởng mức hỗ trợ cao nhất, đồng thời được ưu tiên bố trí chỗ ở trong ký túc xá.

Việc hoàn thiện chính sách được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội học tập, giúp đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người tiếp cận tri thức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển.

Khi cơ hội học tập được mở rộng, đồng bào sẽ có điều kiện tiếp cận nhiều hơn với kiến thức, công nghệ và thông tin chính thống, qua đó giảm nghèo thông tin, nâng cao năng lực tự phát triển và thích ứng với chuyển đổi số, góp phần phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.