UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 294/KH-UBND triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Trung ương, đồng thời tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành về công tác dân tộc; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, huy động hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nội dung tuyên truyền chính sách sẽ được đổi mới theo hướng thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với từng địa bàn, từng dân tộc và từng nhóm đối tượng.

Theo kế hoạch, Lào Cai đặt mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Đến năm 2030, tỉnh Lào Cai phấn đấu nâng thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số lên khoảng 60 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 3-3,5%/năm; trên 60% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới; 100% hộ dân được sử dụng điện và nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Cùng với đó Lào Cai sẽ tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm, hỗ trợ sản xuất và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Lào Cai xác định đổi mới công tác tuyên truyền thông tin là giải pháp trọng tâm. Không chỉ phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hoạt động truyền thông sẽ hướng tới nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; giúp đồng bào hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của các chương trình, chính sách để chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống mới và phát huy vai trò chủ thể trong quá trình phát triển.

Kế hoạch số 294 nêu, nội dung tuyên truyền sẽ được đổi mới theo hướng thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với từng địa bàn, từng dân tộc và từng nhóm đối tượng. Bên cạnh việc phổ biến chính sách, tỉnh Lào Cai chú trọng giới thiệu các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Qua đó góp phần khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của đồng bào.

Đáng lưu ý, để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, Lào Cai xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, giúp người dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của các chương trình, từ đó tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện. Bên cạnh nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và địa phương, tỉnh tiếp tục lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án và nguồn lực xã hội hóa để đầu tư hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và văn hóa. Khi người dân hiểu rõ mục tiêu của từng chương trình, việc triển khai sẽ nhận được sự đồng thuận, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, Kế hoạch số 294 chỉ rõ: Các sở, ngành và địa phương được yêu cầu xây dựng kế hoạch truyền thông gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Trong đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo là cơ quan đầu mối tham mưu, hướng dẫn và theo dõi việc triển khai Chiến lược; các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền trong các lĩnh vực phát triển sản xuất, chuyển đổi số, đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe, bảo tồn văn hóa và xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền cơ sở cùng đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và bảo tồn bản sắc văn hóa. Đồng thời, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương sẽ tăng cường truyền thông chính sách, phản ánh kết quả thực hiện Chiến lược, giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần lan tỏa tinh thần tự lực, khát vọng vươn lên của đồng bào.

Việc đổi mới công tác tuyên truyền được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân; huy động hiệu quả các nguồn lực, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Lào Cai trong giai đoạn mới.