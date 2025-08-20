Hoạt chất Fucoidan được chiết xuất từ hai loại tảo nâu Mozuku, Mekabu khi kết hợp tinh chất sợi nấm Agaricus theo công thức độc đáo giúp phát huy hiệu quả tương hỗ. Sự kết hợp này hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa trong cơ thể.

Hiện nay, Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Fucoidan Umi No Shizuku với thành phần chính là hoạt chất Fucoidan chiết xuất từ tảo nâu Mozuku, tảo nâu Mekabu và tinh chất sợi nấm Agaricus đã được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Công ty TNHH Umi No Shizuku. Sản phẩm có dạng viên và dạng nước phù hợp với nhiều đối tượng và lứa tuổi khác nhau, hiện đang được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan UMI NO SHIZUKU dạng viên. Sản phẩm với sự kết hợp từ chất Fucoidan chiết xuất tảo nâu Mozuku, tảo nâu Mekabu và bột tinh chế từ nấm Agaricus, vỏ viên nang HPMC

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan UMI NO SHIZUKU dạng nước. Sản phẩm với sự kết hợp từ chất Fucoidan chiết xuất tảo nâu Mozuku, tảo nâu Mekabu và bột tinh chế từ nấm Agaricus. Đặc trưng, hương vị Vitamin C, dạng nước dễ uống với hàm lượng fucoidan, cùng với Vitamin C, E, B2, B6.

Fucoidan Umi No Shizuku - thương hiệu chăm sóc sức khỏe hàng đầu đến từ Nhật Bản - hiện đã có hai văn phòng chính thức tại TP.HCM và Hà Nội.

Văn phòng Fucoidan Umi No Shizuku tọa lạc tại khu vực trung tâm, với vị trí thuận tiện và dễ dàng di chuyển. Không gian làm việc hiện đại, chuyên nghiệp mang đến sự thoải mái cho khách hàng khi đến tư vấn và tìm hiểu sản phẩm.

Tại đây, khách hàng có cơ hội tiếp cận với những nghiên cứu khoa học chuyên sâu về Fucoidan và nhận được những thông tin chính xác, đầy đủ để lựa chọn và mua hàng chính hãng.

“Hiện nay, sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới, mạng lưới văn phòng đại diện đang không ngừng được mở rộng. Chúng tôi cam kết mang đến cho Quý khách hàng sản phẩm chất lượng cao, an toàn và hiệu quả cho sức khỏe người sử dụng”, đại diện công ty Umi No Shizuku cho biết.

Đại diện công ty Umi No Shizuku cũng cho biết thêm, công ty hiện sở hữu đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên sâu bởi các chuyên gia, tiến sĩ y khoa đến từ Nhật Bản - những người có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu và ứng dụng Fucoidan trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Từ đó, nhân viên không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn về sản phẩm mà luôn lắng nghe, thấu hiểu mong muốn của khách hàng.

“Với nền tảng chuyên môn vững chắc, kinh nghiệm thực tiễn và nhiệt tình trong từng buổi tư vấn, chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm. Sự tin tưởng và hài lòng của quý khách chính là động lực để chúng tôi ngày càng hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ”, đại diện công ty Umi No Shizuku chia sẻ.

Công ty TNHH Umi No Shizuku:

Văn phòng TP.HCM: Phòng 3A, tầng 33, tòa nhà tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, phường Sài Gòn, TP.HCM. Hotline: 0916 753 108

Văn phòng Hà Nội: Phòng 1702, tầng 17, tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Hotline: 0934 020 210

Tổng đài miễn cước phí: 1800 558 802

Website: www.kfucoidan.com.vn

GPQC số: 00526/2019/ATTPXNQC do Bộ Y tế cấp ngày 29/3/2019.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thảo Ly