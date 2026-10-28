Trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ từ ngày 13 - 19/10/2026, Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang làm Trưởng đoàn đã tới thăm, làm việc với Hiệp hội Truyền giáo Billy Graham (BGEA), Tổ chức Samaritan’s Purse và tiếp xúc, đối thoại với Bộ Ngoại giao, Uỷ ban Tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ về tự do tôn giáo, đồng thời gặp gỡ một số tổ chức, cá nhân hữu quan của Hoa Kỳ.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Cục An ninh nội địa, Bộ Công an và 3 mục sư đại diện cho 3 Hội thánh Tin Lành trong nước.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang (bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng Mục sư, tiến sĩ Franklin Graham, Chủ tịch Hiệp hội Truyền giáo Billy Graham.

Tiếp Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang và Đoàn công tác Việt Nam, về phía BGEA có Mục sư, tiến sĩ Franklin Graham, Chủ tịch và tập thể lãnh đạo, nhân viên của BGEA và Tổ chức Samaritan’s Purse.

Mục sư, tiến sĩ Franklin Graham chủ trì tiếp đoàn trong không khí thân mật tại trụ sở của tổ chức Samaritan’s Purse thuộc thành phố North Wilkesboro, bang North Carolina, Hoa Kỳ (đây cũng là nơi tập kết hàng hóa và triển khai công tác cứu trợ khẩn cấp mà tổ chức đã từng thực hiện cho Việt Nam trong thảm họa do cơn bão Yagi gây ra năm 2024).

Hai bên cùng quan tâm và chia sẻ về các hoạt động thúc đẩy tự do tôn giáo trên cương vị, trọng trách của mỗi bên, cùng thống nhất duy trì trao đổi, tăng cường hợp tác trên tinh thần hữu nghị, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, góp phần phát huy những giá trị tốt đẹp của tôn giáo trong đời sống xã hội và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang thay mặt Đoàn công tác bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn đối với tình cảm, thiện chí và những việc làm thiết thực của Mục sư, tiến sĩ Franklin Graham và các tổ chức do Mục sư lãnh đạo đã dành cho Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị, chu đáo của Mục sư và Hiệp hội dành cho Đoàn trong chuyến thăm, làm việc tại Hoa Kỳ lần này.

Bộ trưởng trân trọng kính mời Mục sư đến thăm Bộ Dân tộc và Tôn giáo, dự bữa cơm Việt Nam khi Mục sư trở lại trong ngày gần nhất (Dự kiến tháng 3/2027, theo lời mời của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam), Mục sư và Hiệp hội sẽ đến Việt Nam trong chương trình truyền giảng “Mùa Yêu thương Hà Nội”).

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Tổ chức Samaritan’s Purse tại thành phố North Wilkesboro.

Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang và Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Thư viện Billy Graham thuộc thành phố Charlotte, bang North Carolina.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang (ở giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng các mục sư trong Ban lãnh đạo BGEA tại Bảo tàng Billy Graham, thành phố Charlotte.

Tại Washington, DC, Bộ trưởng và đoàn công tác đã có cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) và Viện Liên kết toàn cầu (IGE). Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Washington, DC, ông Nguyễn Quốc Dũng đã tham dự các cuộc làm việc.

Tiếp Bộ trưởng, Đại sứ và Đoàn công tác tại Bộ Ngoại giao, ông Michael George DeSombre, Trợ lý Ngoại trưởng cùng một số cộng sự đã lắng nghe và trao đổi thông tin về chính sách tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Tại trụ sở USCIRF, Bộ trưởng, Đại sứ và Đoàn có cuộc tiếp xúc, đối thoại với đông đảo lãnh đạo và ủy viên của Ủy ban do bà Erin Singshinsuk, Giám đốc điều hành chủ trì với sự tham dự trực tuyến của ông Asif Mahmood, Chủ tịch; bà CeCe Heil, Phó Chủ tịch và ủy viên Rachel Lase.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang (bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng ông Michael George DeSombre, Trợ lý Ngoại trưởng tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Với tinh thần thẳng thắn, chủ động tiếp xúc, đối thoại trên nguyên tắc cầu thị, tôn trọng, lắng nghe và xây dựng mối quan hệ hợp tác, tin cậy lẫn nhau, ở hai cuộc gặp trên, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đã khẳng định tính nhất quán của chính sách tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Bộ trưởng thông tin cập nhật về thành tựu thực thi chính sách pháp luật, nhất là mục tiêu hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của tổ chức, cá nhân (cắt giảm thủ tục, cắt giảm 50,3% tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính; chuyển trách nhiệm khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia sang cơ quan quản lý nhà nước để giảm thủ tục, giấy tờ cho tổ chức, cá nhân; công khai, minh bạch thủ tục và trình tự giải quyết, bao gồm quyền được giải trình, khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính của tổ chức, cá nhân tôn giáo,…).

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách theo dõi đặc biệt (SWL), đề nghị USCIRF đánh giá khách quan, toàn diện về tự do tôn giáo ở Việt Nam; đề nghị tăng cường đối thoại để nâng cao hiểu biết lẫn nhau, để Nhân dân hai nước cùng được thụ hưởng thành quả tốt đẹp của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện kiểu mẫu giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang bày tỏ thiện chí luôn sẵn sàng đón tiếp các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan của Hoa Kỳ đến thăm, tìm hiểu về tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và USCIRF ghi nhận thành tựu và những thay đổi đang diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam, cam kết tăng cường đối thoại và tìm hiểu thực tế thực thi chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam trong thời gian tới. Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang trao bản dịch Tiếng Anh (bản dịch chưa chính thức) của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2027 tới Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và USCIRF.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng ông Michael George DeSombre, Trợ lý Ngoại trưởng tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Tại cuộc gặp với Viện Liên kết Toàn cầu, hai bên đã cùng ôn lại lịch sử hoạt động của Viện tại Việt Nam trong 25 năm qua và tiếp nhận gợi ý, ý kiến của nhau về tập huấn chính sách về tự do tôn giáo và các dự án về vai trò tôn giáo trong đời sống xã hội.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang (bên phải) và Mục sư Bob Robert, Chủ tịch Viện Liên kết Toàn cầu trong buổi làm việc tại trụ sở của Viện Liên kết toàn cầu, Washington, DC.

Bên cạnh các cuộc gặp tiếp xúc với các cá nhân và tổ chức, Đoàn công tác đã tới thăm và tặng Bảo tàng Kinh thánh ở Washington, DC 6 cuốn Kinh thánh bằng tiếng Dao, Mường, Ê-đê, Gai-rai, Cơ Ho và song ngữ Việt – Anh; thăm quan cộng đồng người Amish ở Lancaster, tiểu bang Pensylvania để tìm hiểu về dân tộc thiểu số và đức tin tôn giáo.

Tại tiểu bang Texas, Bộ trưởng và Đoàn công tác đã có cuộc gặp gỡ ý nghĩa với ông Bill Holmes, người sáng lập và điều hành tổ chức in Kinh Thánh Vietnamese Bible Inc; thăm tòa nhà Quốc hội tìm hiểu lịch sử giành độc lập và hoạt động lập pháp, tư pháp của tiểu bang; gặp gỡ với thị trưởng Thành phố Midland để tìm hiểu về đời sống đức tin của các giai tầng xã hội.

Chuyến thăm Hoa Kỳ lần này mang đến các cuộc gặp gỡ đầu tiên với các cơ quan, tổ chức tại Hoa Kỳ quan tâm tới vai trò tôn giáo trong đời sống xã hội kể từ sau khi Bộ Dân tộc và Tôn giáo được thành lập (tháng 3 năm 2025) đến nay. Đây cũng là chuyến công tác đầu tiên của Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đến Hoa Kỳ. Chuyến thăm này thể hiện thiện chí hợp tác, đối thoại của Việt Nam với các cơ quan, tổ chức hữu quan của Hoa Kỳ trong lĩnh vực tự do tôn giáo.

Một số hình ảnh của Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang và Đoàn công tác tại Hoa Kỳ:

Đoàn công tác tới chào, thăm, chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Washington, DC.

Thăm quan Bảo tàng Kinh thánh tại thủ đô Washington, DC.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang ký và trao tặng sách Kinh thánh song ngữ Việt - Anh cho Bảo tàng Kinh thánh tại thủ đô Washington, DC.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang tặng Lãnh đạo Bảo tàng Kinh thánh sách Kinh thánh tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang gửi tặng bà Lori Blong Thị trưởng thành phố Midland bức tranh thêu hoa sen.

Nguồn ảnh: Hiệp hội Truyền giáo Billy Graham và thành viên Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo