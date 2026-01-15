Giữa trùng khơi thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, những nhà giàn DK1 là nơi cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Công tác huấn luyện trước Đại hội 14 của Đảng được tổ chức theo phương châm cơ bản, thiết thực, chú trọng thực hành, sát với các phương án tác chiến trên biển. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, không gian sinh hoạt chật hẹp, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều phải rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần hiệp đồng cao.

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10 huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Các nhà giàn vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, vừa là điểm tựa cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ trực luôn duy trì nghiêm chế độ quan sát, phát hiện mục tiêu từ sớm, từ xa, bảo đảm báo cáo kịp thời, xử trí đúng quy định, không để bị động, bất ngờ.

Chia sẻ tại nhà giàn DK1/10, Đại úy Trần Văn Lực, chính trị viên nhà giàn cho biết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội 14 của Đảng. Theo anh, những chủ trương, quyết sách được thông qua tại đại hội sẽ tiếp tục tạo động lực để đất nước phát triển, đồng thời là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn đối với lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu biển đảo.

Công tác quán triệt, phổ biến việc huấn luyện trên nhà giàn DK1/8

Tại nhà giàn DK1/8, công tác sẵn sàng chiến đấu được triển khai đồng bộ. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, tăng cường lực lượng, phương tiện quan sát, tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu, xử trí linh hoạt các tình huống có thể xảy ra, bảo đảm an toàn nhà giàn và khu vực vùng biển được giao quản lý.

Với những cán bộ, chiến sĩ đã nhiều năm gắn bó với nhà giàn, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng là điểm tựa tinh thần quan trọng. Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Quang Trung, Khẩu đội trưởng nhà giàn DK1/14, cho hay: "Bộ đội nhà giàn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, sự nghiệp đổi mới của Đảng, của toàn dân tộc ta. Tôi kỳ vọng sau đại hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta sẽ tiến mạnh trong kỷ nguyên mới".

Các cán bộ, chiến sĩ tăng cường trực quan sát, phát hiện mục tiêu từ sớm, từ xa, đảm bảo xử trí mọi tình huống có thể xảy ra trong dịp diễn ra Đại hội Đảng

Ở các nhà giàn, vai trò lãnh đạo của chi bộ được xác định là trung tâm đoàn kết, là hạt nhân chính trị của đơn vị. Việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo đảm để mỗi cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Giữa biển khơi, khi đất liền đang chuẩn bị đón Tết và hướng về Đại hội 14 của Đảng, cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1 vẫn ngày đêm bám trụ nơi đầu sóng, ngọn gió. Với họ, mỗi ca trực, mỗi buổi huấn luyện là sự nối tiếp thầm lặng của trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.