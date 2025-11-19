Ngay sau khi chính thức vận hành mô hình chính quyền hai cấp, xã Trà Linh, TP Đà Nẵng xác định nhiệm vụ then chốt là tăng cường công tác tuyên truyền, bảo đảm người dân nắm rõ mục tiêu, nội dung và quyền lợi khi tham gia xây dựng nông thôn mới. Từ đó, địa phương từng bước tạo sự đồng thuận, huy động nội lực và nâng cao vai trò chủ thể của cộng đồng.

Hệ thống truyền thanh không dây phủ sóng cả 7 thôn trở thành kênh thông tin chủ lực. Các bản tin hàng ngày tập trung tuyên truyền về tiêu chí nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo bền vững và giữ gìn an ninh trật tự.

Cán bộ xã, thôn cũng tăng cường về cơ sở, “đi từng nhà, gặp từng hộ” để vận động, đối thoại và giải đáp thắc mắc. Hình thức này giúp thông tin đến với người dân một cách gần gũi, dễ hiểu hơn.

Đến nay, xã Trà Linh đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới.

Bên cạnh truyền thống, Trà Linh đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong truyền thông. Các trang Zalo nhóm thôn, Facebook cộng đồng được sử dụng để thông báo tình hình thời tiết, lịch tiêm chủng, tiến độ xây dựng đường giao thông, mô hình sản xuất mới, các thủ tục liên quan Chương trình nông thôn mới.

Việc kết hợp đa dạng kênh truyền thông đã tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức: người dân chủ động tham gia gìn giữ vệ sinh đường làng, hiến đất mở rộng đường, trồng cây xanh và phát triển sản xuất.

Tuyên truyền đi trước tạo động lực giúp Trà Linh triển khai đồng bộ các nhóm tiêu chí. Đến nay, xã đã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó nhóm quy hoạch và hạ tầng kinh tế – xã hội hoàn thành toàn bộ. Tất cả tuyến đường xã, đường liên thôn, ngõ xóm đều được bê tông hoặc cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. Hệ thống điện được đầu tư đồng bộ, cung cấp ổn định cho 98% hộ dân.

Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, Trà Linh có 6 trường học đạt chuẩn quốc gia. Trung tâm văn hóa – thể thao xã rộng 160m² đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Đây vừa là nơi hội họp, vừa là nơi các thôn tổ chức tuyên truyền chuyên đề, hướng dẫn phân loại rác, tập huấn kỹ thuật sản xuất và tập luyện văn nghệ thể thao.

Về phát triển kinh tế, xã có 18 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, nhiều mô hình liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản mang lại giá trị ổn định. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, trong đó 25% có bằng cấp, chứng chỉ nghề.

Tuy nhiên, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 53 triệu đồng/năm, còn thấp so với chuẩn. Tỷ lệ hộ nghèo ở mức 31,45% là thách thức lớn, đặc biệt tại các thôn miền núi xa trung tâm. Một số tiêu chí khác cũng còn nhiều khó khăn: tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt thấp, hệ thống xử lý rác thải chưa đồng bộ, nhiều hộ chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh. Toàn xã chưa có nghĩa trang tập trung, người dân vẫn mai táng theo tập quán truyền thống.

Nhận diện rõ khó khăn, xã Trà Linh tiếp tục đặt trọng tâm vào truyền thông để nâng cao nhận thức và huy động sức dân. Các phong trào “Ngày thứ Bảy xanh”, “Thôn sáng – xanh – sạch – đẹp”, “Tuyến đường tự quản”, “Đổi rác lấy quà” được phát động rộng rãi, tạo khí thế sôi nổi. Lực lượng công an xã, dân quân kết hợp với các đoàn thể tổ chức tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, vận động người dân ký cam kết giữ gìn cảnh quan, bảo vệ rừng và chấp hành pháp luật.

Chính quyền xã Trà Linh cho biết, thời gian tới sẽ ưu tiên đầu tư mô hình nước sạch tại các thôn khó khăn, mở thêm lớp tập huấn sản xuất nông nghiệp bền vững, đẩy mạnh giảm nghèo thông qua mô hình liên kết, đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung truyền thông theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp cận.