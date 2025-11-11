Xác định công tác truyền thông là ưu tiên quan trọng nhằm khơi dậy ý chí nhân dân, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thông tin Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến với từng thôn bản, từng hộ dân.

Từ năm 2021 đến nay, tỉnh đã tổ chức 6.289 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 168.000 lượt người tham gia; Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức 22 hội nghị cấp tỉnh, 6.267 cuộc ở cấp huyện và xã. Cùng với đó, Hội Nông dân mở 1.230 buổi tuyên truyền cho hơn 85.000 lượt hội viên, Đoàn Thanh niên tổ chức 278 buổi sinh hoạt thu hút 15.000 đoàn viên, thanh niên.

Hệ thống truyền thanh thông minh tại các xã phát sóng bản tin hàng ngày đến người dân.

Hệ thống báo chí, truyền thông được huy động mạnh mẽ. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh sản xuất 1.380 tin, bài về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Đề án “Mỗi xã một sản phẩm”, thực hiện 18 chuyên mục “Nông thôn mới” và 20 chương trình “Nông thôn mới Tây Bắc” bằng ba thứ tiếng Thái, Mông, Dao.

Trang dienbientv.vn xuất bản hơn 40 chuyên mục, thu hút 600 nghìn lượt truy cập; Fanpage Đài Phát thanh – Truyền hình Điện Biên có trên 100 nghìn người theo dõi, kênh YouTube đạt 800 nghìn lượt đăng ký. Các ấn phẩm in, pano, tờ rơi hơn 57.000 tài liệu cũng được phát hành rộng rãi, đưa thông tin đến từng khu dân cư.

Qua công tác tuyên truyền, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được nhân dân biết đến, trở thành những “hạt nhân” của phong trào. Điển hình như ở Tuần Giáo, hộ ông Lò Văn Lả hiến 702 m² đất, ông Cà Văn Cương hiến 637 m², ông Lò Văn Sương hiến tới 3.000 m² để xây dựng nhà văn hóa, trụ sở xã. Tại Mường Nhé, bà Chu Cà Pừ hiến 3.640 m² đất xây trường học và ông Mùa A Tùng hiến 366 m² mở rộng khu lớp.

Công tác tuyên truyền đã làm thay đổi nhận thức xã hội, giúp người dân hiểu rõ mình là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Từ phong trào “Vệ sinh môi trường”, “Tổ tự quản sáng – xanh – sạch – đẹp” đến các mô hình “Làn nhựa đi chợ”, “Ngôi nhà xanh”, hàng nghìn khu dân cư trên toàn tỉnh Điện Biên đã hình thành nếp sống văn minh, chủ động giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường.

Theo thống kê, đến tháng 5/2025, Điện Biên có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt nâng cao, 267 thôn, bản đạt chuẩn và kiểu mẫu, bình quân 14,68 tiêu chí/xã.