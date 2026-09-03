Theo Nghị định số 335/2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội vừa được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 5/10, mức chuẩn trợ giúp xã hội được tăng lên 540.000 đồng/tháng, thay cho mức 500.000 đồng/tháng trước đây.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng khác.

Theo tính toán của Bộ Y tế, mức 540.000 đồng chỉ mới đáp ứng khoảng 24,5% chuẩn nghèo nông thôn và 19,2% chuẩn nghèo đô thị. Với khoảng 4,5 triệu đối tượng thụ hưởng, dự kiến kinh phí ngân sách nhà nước tăng thêm mỗi tháng là 304 tỷ đồng khi tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội thêm 40.000 đồng/tháng.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội được nâng lên 540.000 đồng/tháng, tăng 40.000 đồng so với trước đây. Ảnh: Nguyễn Huế

Mức hưởng trợ cấp được tính như thế nào?

Nghị định quy định mức trợ cấp xã hội hằng tháng đối với các nhóm thuộc diện trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng bằng 540.000 đồng nhân với hệ số tương ứng.

Nhóm đối tượng Hệ số Số tiền hỗ trợ/tháng Trẻ em thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều 5, dưới 4 tuổi 2,5 1,35 triệu đồng Trẻ em thuộc diện trên, từ đủ 4 tuổi trở lên 1,5 810.000 đồng Người thuộc diện khoản 1 Điều 5 đủ 16 tuổi, tiếp tục đi học 1,5 810.000 đồng Trẻ em dưới 4 tuổi nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo 2,5 1,35 triệu đồng Trẻ em từ đủ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo 2 1,08 triệu đồng Người đơn thân nghèo nuôi con 1 540.000 đồng/con Người cao tuổi thuộc hộ nghèo, từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi, thuộc trường hợp quy định 1,5 810.000 đồng Người cao tuổi thuộc trường hợp trên, từ đủ 75 tuổi trở lên 2 1,08 triệu đồng Người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng 3 1,62 triệu đồng Người khuyết tật đặc biệt nặng 2 1,08 triệu đồng Trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật đặc biệt nặng 2,5 1,35 triệu đồng Người khuyết tật nặng 1,5 810.000 Trẻ em khuyết tật nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật nặng 2 1,08 triệu đồng Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa bàn đặc biệt khó khăn theo quy định 1,5 810.000 Người nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo, không có tiền lương, tiền công, lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng 1,5 810.000

Như vậy, theo các mức hệ số được quy định, mức trợ cấp xã hội hằng tháng cao nhất là 1,62 triệu đồng, tương ứng hệ số 3.0.

Mức này áp dụng với người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

Mức trợ cấp được tính: 540.000 đồng x 3 = 1,62 triệu đồng/tháng.

Với người đơn thân nghèo nuôi con, hệ số được tính 1,0 đối với mỗi một con đang nuôi, tương đương 540.000 đồng/con/tháng. Như vậy, nếu đang nuôi 2 con, mức trợ cấp là 1,08 triệu đồng/tháng; nuôi 3 con là 1,62 triệu đồng/tháng.

Nghị định có hiệu lực chung từ ngày 5/10. Tuy nhiên, Điều 32 về hiệu lực thi hành quy định riêng rằng người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội tổ chức thực hiện chế độ, chính sách chăm sóc, nuôi dưỡng theo mức quy định tại Nghị định này kể từ ngày 1/7.

Nghị định cũng quy định trường hợp điều kiện kinh tế - xã hội địa phương bảo đảm, UBND cấp tỉnh trình UBND cùng cấp quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức chuẩn quy định tại Nghị định này. Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định này được hưởng chính sách trợ giúp xã hội.