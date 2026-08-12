Cụ thể, cử tri Tây Ninh kiến nghị nâng mức hỗ trợ hằng tháng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách, phù hợp mức sống thực tế và biến động giá cả thị trường, góp phần bảo đảm điều kiện sinh hoạt, ổn định đời sống.

Tại TPHCM, cử tri phản ánh mức trợ cấp cho người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng bảo trợ xã hội còn thấp so với chi phí sinh hoạt thiết yếu, trong khi giá hàng hóa, dịch vụ ngày càng tăng, đề nghị nghiên cứu nâng mức trợ cấp.

Cử tri Phú Thọ cho rằng trợ cấp xã hội hằng tháng còn thấp so với mức sống trung bình. Với người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, thuốc men, dinh dưỡng rất lớn, trong khi mức trợ cấp hiện nay chỉ đáp ứng một phần nhu cầu thiết yếu.

Cử tri Quảng Ngãi và Thanh Hóa cũng đề nghị điều chỉnh mức trợ cấp, bảo đảm nhu cầu thiết yếu, ổn định đời sống cho các đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn trong bối cảnh giá hàng hóa, dịch vụ tăng cao.

Cử tri nhiều địa phương cho rằng mức trợ cấp xã hội hiện còn thấp so với mức sống.

Theo cử tri Thanh Hóa, mức trợ cấp hiện nay đang hưởng với đối tượng khuyết tật nặng là trẻ em và người trên 60 tuổi: 1.300.000 đồng, trong khi đối tượng khác từ 16 đến 60 tuổi là 1.000.000 đồng. Cử tri tỉnh này đề nghị tăng lên lần lượt là 1.500.000 và 1.300.000 đồng.

Bộ Y tế đề xuất tăng trợ cấp hưu trí xã hội lên 540.000 đồng

Tại các văn bản trả lời những kiến nghị liên quan đến lĩnh vực quản lý, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết trong thời gian qua, Chính phủ từng bước mở rộng đối tượng, giảm độ tuổi và nâng mức hưởng chính sách trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi.

Theo Nghị định 176/2025, từ ngày 1/7/2025, người từ đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng hoặc đang hưởng ở mức thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội và đáp ứng các điều kiện theo quy định được hưởng trợ cấp. Chính sách đồng thời mở rộng đối tượng từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Mức trợ cấp hưu trí xã hội hiện hành là 500.000 đồng/người/tháng (đáp ứng 22,7% chuẩn nghèo ở nông thôn và 17,8% ở đô thị). Cả nước thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội cho khoảng 4,5 triệu người, tổng kinh phí khoảng 45.000 tỷ đồng/năm. Riêng năm 2025, khoảng 2,5 triệu người cao tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, với tổng kinh phí gần 7.000 tỷ đồng.

Về mức trợ cấp, Bộ Y tế cho biết đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội, thay thế Nghị định 20/2021 và sửa đổi, bổ sung Nghị định 176/2025. Trong dự thảo, Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/người/tháng, tương ứng mức tăng 8%.

Thực tế, mức 540.000 đồng chỉ mới đáp ứng khoảng 24,5% chuẩn nghèo nông thôn và 19,2% chuẩn nghèo đô thị.

Người đứng đầu Bộ Y tế cho biết chính sách an sinh xã hội nói chung, trợ giúp xã hội nói riêng sẽ tiếp tục được điều chỉnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và khả năng huy động ngân sách cho an sinh xã hội.