Cử tri Cà Mau phản ánh cựu chiến binh sau khi hưởng chế độ chính sách một lần không được hưởng thêm chính sách nào cho đến khi 75 tuổi mới được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Cử tri kiến nghị giảm độ tuổi để cựu chiến binh từ 70 tuổi được hưởng chính sách này.

Tại TPHCM, cử tri đề nghị nghiên cứu, mở rộng đối tượng hoặc có cơ chế phù hợp để người từ 65 hoặc 70 tuổi trở lên, nhất là người có công, người neo đơn, hoàn cảnh khó khăn, sớm được hưởng chính sách đối với người cao tuổi.

Cử tri An Giang kiến nghị hạ độ tuổi được công nhận là người cao tuổi từ 75 xuống 70 tuổi, đồng thời tiếp tục nâng mức trợ cấp.

Trả lời các kiến nghị trên, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết Chính phủ đã từng bước mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội, giảm độ tuổi và nâng mức hưởng trợ cấp đối với người cao tuổi.

Nếu năm 2002, người từ 90 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội thì hiện nay, người từ đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng hoặc đang hưởng ở mức thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội và đáp ứng điều kiện theo quy định được hưởng trợ cấp.

Trong những năm qua, người cao tuổi ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của Nhà nước, xã hội. Ảnh: Chí Hiếu

Chính sách cũng mở rộng đối tượng từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Mức trợ cấp hưu trí xã hội hiện hành là 500.000 đồng/người/tháng. Đến tháng 7/2026, cả nước có khoảng 2,5 triệu người hưởng trợ cấp này.

Bộ Y tế đề xuất giảm tuổi hưởng trợ cấp xã hội xuống 70

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu phương án sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, trong đó đề xuất giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70 tuổi, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách từng thời kỳ.

"Việc tiếp tục giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cần được nghiên cứu tổng thể, trên cơ sở đánh giá số lượng đối tượng thụ hưởng, tác động chính sách, nguồn lực ngân sách và tính bền vững của hệ thống an sinh xã hội", Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết.

Với đề xuất của cử tri áp dụng độ tuổi từ 65 đến dưới 70 tuổi đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, Bộ Y tế cho biết đây là phương án mở rộng hơn so với phương án đang nghiên cứu. Bộ sẽ phối hợp các cơ quan liên quan đánh giá số lượng đối tượng, tác động chính sách và khả năng cân đối nguồn lực để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Đối với kiến nghị của cử tri Cà Mau mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đối với cựu chiến binh, Bộ Y tế sẽ phối hợp các bộ, ngành nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và khả năng cân đối ngân sách.

Tương tự, với kiến nghị của cử tri TPHCM về chính sách đối với người có công, người neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, Bộ Y tế cho biết sẽ phối hợp các bộ, ngành liên quan nghiên cứu.

Về mức trợ cấp, Bộ Y tế đang trình Chính phủ dự thảo nghị định mới, trong đó đề xuất điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên dự kiến 540.000 đồng/người/tháng, tăng 8%.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, thời gian tới chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội sẽ tiếp tục được rà soát, hoàn thiện theo hướng mở rộng diện bao phủ, nâng mức hưởng, ưu tiên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách từng thời kỳ.