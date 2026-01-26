Hòa thượng Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thuyết giảng về ngày Đức Phật thành đạo, giúp đại chúng hiểu rõ hơn giá trị của sự giác ngộ, tinh thần tự thắng mình và con đường hướng thiện trong đời sống hiện đại.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng.

Theo truyền thống Phật giáo, ngày Đức Phật thành đạo vào rạng sáng mùng 8 tháng Chạp âm lịch, đánh dấu thời khắc Đức Phật đạt đến giác ngộ tối thượng sau hành trình tu tập gian khổ. Đây là cột mốc quan trọng trong lịch sử tâm linh nhân loại, thể hiện khát vọng vượt qua khổ đau, hướng tới trí tuệ và từ bi.

Hơn 2.600 năm qua, ngày Đức Phật thành đạo đã trở thành lễ hội văn hóa - tâm linh của nhiều quốc gia có truyền thống Phật giáo. Không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo, ngày lễ còn góp phần lan tỏa những giá trị cao đẹp như lòng nhân ái, sự khoan dung, tinh thần hòa hợp và niềm an lạc trong cộng đồng, tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong đời sống hôm nay.

Tăng, ni sinh cùng học sinh trường Tiểu học Nguyễn Siêu diễn vở kịch tái hiện sự kiện vua Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long.

Bên cạnh phần thuyết giảng, phần văn nghệ và các hoạt động bên lề mừng ngày Đức Phật thành đạo cũng gây chú ý và xúc động cho người xem. Các tăng, ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội phối hợp cùng học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Siêu múa, hát, diễn kịch, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Nổi bật trong chương trình là vở kịch tái hiện sự kiện vua Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long, mở ra thời kỳ phát triển rực rỡ của vương triều Lý - triều đại có mối gắn bó sâu sắc với Phật giáo. Hình ảnh các thiền sư được trọng dụng, thực hiện sứ mệnh "khuông Việt - giúp nước Việt" đã khắc họa rõ nét vai trò của Phật giáo trong lịch sử dân tộc.

Vở kịch mang tới nhiều cảm xúc cho người xem.

Tiết mục Viết tiếp câu chuyện hòa bình với sự tham gia của đông đảo tăng, ni sinh và các em học sinh đã tạo nên những đại cảnh hoành tráng, lan tỏa thông điệp về tình yêu quê hương, khát vọng hòa bình và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết cùng tăng, ni sinh vui hát trong các lều trại.

Trước đó, buổi chiều cùng ngày, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động thể thao sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và rèn luyện thể chất cho tăng, ni sinh.

Trong lúc đi chấm phần thi cắm trại, Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Viện trưởng Học viện cùng Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã trao đổi, chia sẻ với tăng ni sinh, Phật tử nhằm hiểu rõ hơn về ngày Đức Phật thành đạo.