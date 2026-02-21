Tôi nghe nói táo đỏ tốt cho sức khỏe. Xin bác sĩ tư vấn có nên dùng táo đỏ thay thế các loại thuốc bổ hay thực phẩm chức năng không? Người bị đái tháo đường có dùng được không? (Hương Trà - Vĩnh Hưng, Hà Nội).

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) tư vấn:

Người xưa có câu: “Mỗi ngày ăn ba quả táo, cả đời không sợ già”. Trong kho tàng y học cổ truyền, táo đỏ (đại táo) là vị thuốc quen thuộc, xuất hiện trong nhiều bài thuốc bồi bổ khí huyết, an thần, tăng cường thể trạng. Nhờ giá thành rẻ, dễ sử dụng mang lại nhiều lợi ích, táo đỏ được ví như nhân sâm.

Theo y học cổ truyền, táo đỏ có vị ngọt, tính ôn, quy vào kinh tỳ và vị, có tác dụng bổ trung ích khí, dưỡng huyết, điều hòa cơ thể. Với những người thường xuyên mệt mỏi, ăn uống kém, táo đỏ giúp cải thiện tiêu hóa, kích thích cảm giác ngon miệng, từ đó nâng cao thể trạng.

Đặc biệt, táo đỏ còn được sử dụng để dưỡng huyết an thần, phù hợp với người thiếu máu, sắc mặt xanh xao hay hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hoặc lo âu kéo dài.

Táo đỏ có nhiều công dụng cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Một công dụng quan trọng khác của táo đỏ là hòa hoãn tính dược. Trong nhiều bài thuốc Đông y, táo đỏ đóng vai trò điều hòa, làm dịu tính kích thích, giảm độc tính của các vị thuốc khác, giúp cơ thể hấp thu dược chất tốt hơn. Ngoài ra, nhờ tác dụng nhuận phế, chỉ khái, táo đỏ còn hỗ trợ giảm ho, đau họng, khàn tiếng, nhất là trong thời điểm giao mùa hoặc khi thời tiết lạnh, khô.

Không chỉ tốt cho sức khỏe, táo đỏ còn được nhiều chị em ưa chuộng nhờ lợi ích với làn da. Táo đỏ chứa vitamin C và các chất chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ da sáng mịn, hạn chế sạm nám. Khi khí huyết được nuôi dưỡng đầy đủ, làn da sẽ hồng hào, tươi tắn, cơ thể cũng tràn đầy sức sống hơn.

Trong đời sống hằng ngày, táo đỏ có thể sử dụng dưới nhiều hình thức như pha trà táo đỏ - kỷ tử, nấu canh gà hoặc yến chưng táo đỏ để bồi bổ cơ thể hoặc dùng trực tiếp như món ăn vặt lành mạnh thay thế bánh kẹo công nghiệp.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không phải ai cũng nên ăn táo đỏ thường xuyên hoặc với số lượng lớn. Theo khuyến nghị, táo đỏ chỉ nên dùng với lượng vừa phải, khoảng 3-5 quả mỗi ngày, kết hợp đa dạng thực phẩm để đạt hiệu quả bồi bổ mà không gây tác dụng ngược.

Ai không nên hoặc cần hạn chế ăn táo đỏ

Dù táo đỏ tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng nên ăn loại quả này thường xuyên hoặc với số lượng lớn. Một số đối tượng cần lưu ý:

- Người bị tiểu đường hoặc rối loạn đường huyết: Táo đỏ có hàm lượng đường tự nhiên khá cao, ăn nhiều có thể làm tăng đường huyết.

- Người đang bị đầy bụng, chướng hơi, tiêu hóa kém: Táo đỏ tính ôn, vị ngọt, dùng nhiều dễ gây trệ bụng, khó tiêu.

- Người có cơ địa nóng trong, hay nổi mụn, táo bón: Ăn nhiều táo đỏ có thể làm tình trạng “nhiệt” nặng hơn.

- Người đang sốt cao, viêm nhiễm cấp tính: Không nên dùng các thực phẩm bổ, tính ấm như táo đỏ trong giai đoạn này.