Cùng với các chương trình thiện nguyện được thực hiện định kỳ, Shinhan Life tập trung nhiều hơn vào các sáng kiến có tầm nhìn dài hạn, tạo ra các giá trị chia sẻ (Creating shared values - CSV) mang tính bền vững hơn cho cộng đồng và xã hội. Trong đó, các sáng kiến tập trung vào việc hỗ trợ, thúc đẩy tương lai bền vững cho thế hệ trẻ Việt Nam của công ty bước đầu nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng.

Chung tay kiến tạo tương lai Việt Nam bền vững thông qua đầu tư vào thế hệ trẻ

Đầu tư vào con người, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam - một quốc gia đang phát triển, thì việc đào tạo, chia sẻ định hướng đúng được đánh giá sẽ mang đến giá trị lớn hơn rất nhiều so với chỉ hỗ trợ tài chính. Đó cũng chính là động lực để hơn 3 năm qua, trong chiến lược triển khai các chương trình trách nhiệm cộng đồng của Shinhan Life tại Việt Nam, công ty đã tập trung nhiều hơn vào các sáng kiến liên quan đến đào tạo, trang bị kỹ năng, kiến thức giúp giới trẻ vững vàng bước vào tương lai.

Chương trình hướng nghiệp S-Career hợp tác cùng công ty giáo dục hướng nghiệp SIF Career được triển khai tại 4 trường THPT tại tỉnh Đồng Tháp và Cà Mau. Ảnh: Shinhan Life

Trong số các sáng kiến được Công ty bảo hiểm nhân thọ Shinhan Life Việt Nam triển khai mang lại hiệu quả, phải kể đến chương trình hướng nghiệp S-Career hợp tác cùng công ty giáo dục hướng nghiệp SIF Career. Chương trình trang bị kiến thức và công cụ hữu ích để các em học sinh THPT từng bước khám phá tiềm năng của bản thân, giúp các em có thể “Chọn đúng ngành - Làm đúng việc” - một bước đi quan trọng để các em thành công hơn trong tương lai. Đặc biệt, S-Career còn cung cấp công cụ và phương pháp hiệu quả cho giáo viên để thầy cô có thể chủ động hỗ trợ học sinh trong việc định hướng nghề nghiệp sau này. Được biết, chương trình có ý nghĩa thiết thực này đã tiếp cận được gần 1.400 học sinh và hơn 150 giáo viên trong năm đầu tiên triển khai.

Trước đó, chương trình hợp tác dài hạn giữa Shinhan Life và Làng Trẻ em SOS Việt Nam với nhiều hoạt động, từ trao tặng thiết bị học tập, tài trợ nâng cấp cơ sở vật chất, đến trang bị kỹ năng định hướng nghề nghiệp cho các thanh thiếu niên của Làng cũng được nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng. Đặc biệt là chương trình giáo dục iLead được Shinhan Life phối hợp với công ty tư vấn và đào tạo BNJ Việt Nam triển khai cho thanh thiếu niên Làng Trẻ em SOS Việt Nam tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Chương trình không chỉ trang bị kỹ năng, kiến thức cho các em, mà còn trao cơ hội tập huấn kỹ năng, thực tập và việc làm tại công ty trong tương lai cho các em có nguyện vọng và năng lực phù hợp.

Song song với các sáng kiến dài hạn tập trung vào thế hệ thanh thiếu niên, Shinhan Life cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em, những mầm non tương lai của đất nước. Trong đó, tiêu biểu là chương trình trao tặng miễn phí hơn 50.000 hợp đồng bảo hiểm “Shinhan - An Bình” - sản phẩm bảo hiểm bệnh ung thư máu cho các trẻ em được thực hiện thường niên từ năm 2022 đến nay. Tiếp đó, hoạt động hỗ trợ chi phí điều trị cho các bệnh nhi ung thư máu có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM với tổng số tiền hỗ trợ viện phí lên đến 600 triệu đồng trong 3 năm qua, đã thắp sáng hi vọng quay lại cuộc sống bình thường của nhiều em nhỏ.

Danh hiệu Doanh nghiệp vì cộng đồng

Từ cam kết đến nỗ lực hành động liên tục trong hơn 3 năm qua, mới đây Shinhan Life Việt Nam đã vinh dự được trao danh hiệu Doanh nghiệp vì cộng đồng tại Lễ tôn vinh doanh nghiệp CSR do tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức.

Ông Bae Seung Jun - Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam (giữa) nhận giải thưởng tại Lễ tôn vinh doanh nghiệp CSR do tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức. Ảnh: Shinhan Life

Đây là giải thưởng nhằm vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. Với chủ đề năm 2024 “Vì một tương lai bền vững”, giải thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Shinhan Life Việt Nam trong việc nuôi dưỡng thế hệ tương lai, với niềm tin rằng đầu tư cho trẻ em và thanh thiếu niên là góp phần vào sự phát triển bền vững cho thế hệ hệ tương lai của Việt Nam.

Cũng nằm trong cam kết mang lại các giá trị cho cộng đồng và xã hội, bằng sức mạnh tài chính cùng kinh nghiệm của tập đoàn mẹ tại Hàn Quốc, Shinhan Life Việt Nam tiếp tục nỗ lực cho ra mắt các giải pháp bảo hiểm toàn diện, đồng hành cùng các gia đình Việt Nam nâng cao chất lượng cuộc sống. Cho đến nay, công ty đang bảo vệ tương lai bền vững cho hàng trăm nghìn gia đình Việt Nam trước các rủi ro trong cuộc sống.

Chia sẻ về chiến lược phát triển của Shinhan Life Việt Nam trong thời gian tới, Tổng Giám đốc Bae Seung Jun nhấn mạnh, song song với phát triển kinh doanh, công ty sẽ đẩy mạnh triển khai cam kết đóng góp cho cộng đồng, thông qua những hoạt động thiện nguyện của riêng Shinhan Life và những hoạt động thực hiện cùng các công ty thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan tại Việt Nam.

Phương Dung