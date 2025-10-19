Ở tập 5 của Anh trai say hi 2025, 4 nhóm nhỏ bước vào vòng thi thứ hai của live stage 2. Sau 2 vòng, những cái tên bị loại sẽ được công bố.

Đội Ảo ảnh (Vũ Cát Tường, Ryn Lee, GILL) hoá các “ninja của âm nhạc”, mang tình yêu, năng lượng nghệ thuật đến để “giải cứu thế giới”. Ban đầu, nhóm nhận ca khúc gốc Em như là kể về mối tình đầu trong trẻo. Song, muốn tính biểu diễn sân khấu bùng nổ hơn, trong chưa đầy 24 giờ, Vũ Cát Tường cùng producer sáng tác, sản xuất lại bài hát theo phong cách hoàn toàn mới.

Ca khúc khắc họa hình ảnh người đàn ông mãi đuổi theo bóng hình tình yêu - một “ảo ảnh” khiến anh lạc lối. Sân khấu được dàn dựng như một thành phố hoang tàn, ẩn dụ cho tâm hồn rạn nứt.

Vì tiết mục nặng tính trình diễn, Vũ Cát Tường tiếp tục nhảy sung, vừa song ca với Ryn Lee - em trai Quang Hùng MasterD vừa thể hiện vũ đạo. MC Trấn Thành hào hứng cho biết đây là “gu nhạc” của mình - vừa kịch tính vừa cảm xúc.

Đội Đã từng (Karik, Ngô Kiến Huy, Bùi Duy Ngọc) tạo sự trầm lắng với tiết mục nhiều cảm xúc, dành cho những ai từng trải qua mối tình dở dang. Ca khúc được "thầy giáo" Bùi Duy Ngọc phối theo hướng Epic - Symphony giúp âm nhạc trở nên dày dặn, phù hợp hơn với sân khấu lớn.

Cả ba vừa hát vừa múa đương đại, thể hiện 3 trạng thái của một chuyện tình: Say mê, tan vỡ và chấp nhận. Dù là rapper, Karik có nhiều phân đoạn thể hiện quãng giọng cao ấn tượng.

Đội Thoát ra khỏi em (RIO, Phúc Du, Thái Ngân, Jey B) thể hiện tinh thần Kpop thập niên 2000 - 2010. Bốn giọng ca xuất hiện với tạo hình gợi nhớ về giai đoạn đó. Sân khấu được RIO lên ý tưởng dàn dựng với trụ điện thoại cũ, những chiếc tivi nhiễu sóng... Rapper Phúc Du gây ấn tượng khi lần đầu thể hiện giọng hát. Jey B hé lộ 2 câu đầu bài hát được viết từ câu chuyện thật của mình.

Đội Crazy (buitruonglinh, Otis, Mason Nguyễn, TEZ) mang tới tiết mục đậm chất Hip Hop với nhịp điệu mạnh mẽ, vũ đạo sôi động. Sau Phúc Du, rapper Mason Nguyễn tiếp tục tạo bất ngờ khi lần đầu hát nốt cao. Otis thể hiện màn nhào lộn và solo guitar điện.

Ở tập 5, có đến 3 rapper không ngại thể hiện giọng hát - Karik, Phúc Du, Mason Nguyễn.

Khép lại live stage 2, nhờ có 20 điểm thưởng ở phần đấu giá trước đó, đội Negav giành chiến thắng. Những cái tên bị loại là: Jey B, OgeNus, KHOI VU, Nhâm Phương Nam, Lohan, Vương Bình.

BigDaddy oà khóc vì đồng đội OgeNus phải ra về. Song, chương trình công bố lần đầu tiên không một "anh trai" nào bị loại ở live stage 2.

Các 'anh trai' khóc nức nở khi MC Trấn Thành công bố những cái tên bị loại.

