Mở cửa phiên giao dịch 19/12, cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, do ông Đào Hữu Huyền làm chủ tịch, tiếp tục bị bán tháo phiên thứ 4 liên tiếp. DGC giảm gần 7%, xuống 69.700 đồng/cp trong bối cảnh thị trường chứng khoán (TTCK) diễn biến khá tích cực.

Chỉ trong vòng 4 phiên, cổ phiếu DGC đã mất 23.300 đồng, con số khiến nhiều người bất ngờ và không ít nhà đầu tư không thể thoát hàng trong các phiên trước đó. Cuối phiên 18/12, dư bán sàn còn gần 22 triệu đơn vị, tương đương gần 6% công ty.

So với mức giá đỉnh cao gần 130.000 đồng/cp ghi nhận giữa năm ngoái, cổ phiếu DGC đã mất khoảng 46%, tương đương vốn hóa mất khoảng 22 nghìn tỷ đồng xuống còn khoảng 26,5 nghìn tỷ đồng.

Lực cầu bắt đáy từ các nhà đầu tư trong nước đã giúp DGC thoát sàn rồi quay đầu có lúc tăng trở lại, và tới 11h30 còn giảm 4.000 đồng xuống 70.900 đồng với giao dịch rất lớn lên tới hơn 31 triệu đơn vị. Tuy nhiên, áp lực dường như còn rất lớn. Khối ngoại bán gần 9 triệu cổ phiếu DGC, trong khi mua vào chưa tới 724.000 đơn vị.

Trong khi đó, TTCK tăng mạnh trong phiên sáng 19/12. VN-Index có thêm 15 điểm (+0,9%) lên 1.692 điểm, với thanh khoản khá cao so với các phiên trước đó.

Bứt phá hậu thoái vốn Nhà nước

Hóa chất Đức Giang (thành lập năm 1963, tiền thân là Công ty Hóa chất Đức Giang trực thuộc Tổng cục Hóa chất) nổi lên gần đây. Doanh nghiệp có vị thế rất tốt trong lĩnh vực sản xuất hóa chất, với những sản phẩm chủ lực gồm photpho vàng, acid phosphoric (thực phẩm, điện tử, nông nghiệp), phân bón, bột giặt, chất tẩy rửa.

Đây là một trong những đơn vị xuất khẩu photpho vàng chủ chốt tại khu vực Đông Nam Á, với các khách hàng lớn tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Trong vài năm gần đây, khối tài sản của gia đình Chủ tịch Đào Hữu Huyền tăng rất nhanh theo đà tăng giá dữ dội của cổ phiếu DGC, từ mức dưới 50.000 đồng/cp hồi tháng 5/2023 lên gần 130.000 đồng/cp vào giữa năm 2024.

Hậu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) thoái vốn Nhà nước hồi tháng 10/2021, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) đã bứt phá mạnh mẽ. Chủ tịch Đào Hữu Huyền khi đó có tài sản tăng từ dưới 1.200 tỷ đồng trước đó 4 năm lên tới 9.000 tỷ đồng hồi giữa năm 2024.

Ông Đào Hữu Huyền. Ảnh: DGC

Sở dĩ cổ phiếu DGC tăng giá mạnh là bởi Hóa chất Đức Giang ghi nhận lợi nhuận bứt phá ngay sau khi Nhà nước thoái vốn. Trong quý III/2021, DGC báo lợi nhuận sau thuế dưới 490 tỷ đồng, nhưng tới quý IV/2021 (ngay sau khi hoàn tất thoái vốn) lãi đã là hơn 1.400 tỷ đồng.

Liên tiếp các quý sau đó, DGC ghi nhận lợi nhuận trên 1.500 tỷ đồng. Lợi nhuận của DGC chỉ suy giảm khi bước sang năm 2023 nhưng vẫn đạt 700-850 tỷ đồng/quý cho tới quý III/2025.

Mặc dù lợi nhuận giảm gần đây nhưng DGC vẫn lọt top các doanh nghiệp lãi khủng trên sàn và có lượng tiền mặt cũng như gửi ngân hàng rất lớn. Tới cuối quý III/2025, DGC có khoản tiền mặt và đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn lên tới hơn 13.000 tỷ đồng.

Điều gì đang xảy ra?

Theo nhiều báo cáo đánh giá, DGC có triển vọng vẫn rất tích cực. Doanh nghiệp này có “cỗ máy in tiền” là Phốt Pho Apatit Việt Nam, với doanh thu cả nghìn tỷ đồng từ phốt pho vàng. Đây là doanh nghiệp sản xuất photpho vàng lớn nhất Việt Nam và có lợi thế tự phát triển được công nghệ dùng quặng bột, than bột, quặng apatit trong sản xuất photpho, đồng thời sở hữu mỏ quặng riêng.

Năm 2022 và năm 2023, CTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam (PAT) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ khoảng 200%/năm, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận về 20.000 đồng. PAT là công ty thành viên của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Công ty con của DGC là Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai sở hữu 51% vốn điều lệ của PAT. Ông Đào Hữu Huyền và con trai là Đào Hữu Duy Anh lần lượt nắm giữ 7,69% và 9,04% vốn điều lệ tại PAT.

Tuy nhiên, việc cổ phiếu DGC liên tục bị bán mạnh, kèm theo dòng tiền rút ra đáng kể, đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Điều gì đang diễn ra với DGC khiến cổ phiếu này giảm sâu trong các phiên gần đây?

Cổ phiếu DGC giảm liên tục sau khi có thông tin hôm 11/11 nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý đã bán ròng 200.000 cổ phiếu DGC, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 5%, chính thức rời ghế cổ đông lớn kể từ ngày 13/11. Sau giao dịch này, nhóm quỹ ngoại không cần phải công bố thông tin theo quy định nếu tiếp tục bán ra cổ phiếu DGC.

Hiện tại, một số nhà đầu tư lo ngại về khả năng tăng thuế xuất khẩu phốt pho và liệu DGC có nguy cơ bị loại khỏi rổ chỉ số VN30 trong các kỳ cơ cấu tới hay không. Theo Nghị định 199/2025 của Chính phủ, thuế xuất khẩu phốt pho vàng sẽ tăng từ 5% hiện nay lên 10% vào đầu năm 2026 và 15% từ đầu 2027. Dù vậy, mức thuế này vẫn cạnh tranh hơn so với Trung Quốc.

Theo quy định hiện hành, nếu một cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp, doanh nghiệp sẽ phải giải trình.