AFK Sistema là tập đoàn đầu tư tư nhân đa ngành của Nga, được thành lập năm 1993 tại Moscow

Theo tin từ Bộ KH&CN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, ngày 9/9/2026, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân có buổi làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn AFK Sistema, ông Artem Ivanovich Zassoursky nhằm trao đổi về các cơ hội hợp tác trong khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực.

Tại buổi làm việc, ông Artem Ivanovich Zassoursky đã giới thiệu một số thế mạnh của tập đoàn và đề xuất hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ vệ tinh, UAV, Hydrogen.

Trao đổi tại buổi làm việc, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đánh giá cao những đề xuất của AFK Sistema, đồng thời cho rằng các hướng hợp tác mà tập đoàn đưa ra phù hợp với những lĩnh vực công nghệ Việt Nam đang quan tâm và có nhu cầu phát triển.

Bộ trưởng cho biết, Việt Nam đang thúc đẩy phát triển các công nghệ chiến lược, trong đó tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học.

Việc hợp tác quốc tế không chỉ hướng tới đầu tư, kinh doanh mà cần gắn với nghiên cứu, phát triển công nghệ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Bộ trưởng mong muốn trong tương lai Tập đoàn AFK Sistema có thể đặt một trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam, qua đó hình thành không gian hợp tác lâu dài giữa doanh nghiệp Nga với các trường đại học, viện nghiên cứu và đối tác Việt Nam.

Hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi, nghiên cứu cụ thể các hướng hợp tác, từng bước đưa những nội dung phù hợp vào các chương trình phối hợp trong thời gian tới.

Phía AFK Sistema cũng bày tỏ sẵn sàng tiếp nhận các đoàn chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và sinh viên Việt Nam sang tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy các chương trình hợp tác.

Tại Diễn đàn khoa học, công nghệ Việt Nam - Liên bang Nga ngày 09/9/2026, với chủ đề "Kết nối công nghệ chiến lược", hai bên thống nhất nhiều định hướng hợp tác mới, tập trung vào các lĩnh vực như AI, bán dẫn, công nghệ lượng tử, vũ trụ, năng lượng mới và năng lượng nguyên tử.

AFK Sistema là tập đoàn đầu tư tư nhân đa ngành của Nga, được thành lập năm 1993 tại Moscow bởi doanh nhân Vladimir Petrovich Yevtushenkov.

AFK Sistema đã xây dựng một danh mục khá rộng với khoảng 20 ngành nghề từ hạ tầng viễn thông, dữ liệu, AI, UAV, y tế, dược phẩm, nông nghiệp… Tập đoàn này đang nuôi tham vọng trở thành một quỹ đầu tư công nghệ cao hàng đầu thế giới.