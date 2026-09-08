Theo Zvezda, truyền thông Nga vào đầu tháng 9 đã đăng tải cuộc phỏng vấn với đơn vị chống UAV thuộc Trung đoàn Bộ binh cơ giới Số 506, qua đó hé lộ về cách các binh lính trên tiền tuyến đối đầu với UAV Baba Yaga của Ukraine.

"Baba Yaga" là biệt danh của UAV 6 cánh hạng nặng "Nemesis" bên phía Ukraine. UAV này có thể thả nhiều loại bom khác nhau tùy theo nhiệm vụ và được trang bị camera ảnh nhiệt để phát hiện cũng như tấn công mục tiêu vào ban đêm. Loại UAV này thường hoạt động ở độ cao khoảng 200m. Tuy nhiên, đôi khi nó có thể hạ xuống thấp tới 20m so với mặt đất, gây ra nhiều khó khăn cho các hệ thống phòng không.

Binh lính Nga chia sẻ cách đối phó với UAV hạng nặng của Ukraine. Video: Zvezda

"Chúng tôi chủ yếu sử dụng UAV Boomerang-10 để đánh chặn Baba Yaga. Chiến thuật hiệu quả nhất đối với binh lính của chúng tôi là truy đuổi và bay theo hướng di chuyển của UAV đối phương. Do Boomerang-10 có tốc độ bay trên 100 km/h, nên chúng tôi có thể dễ dàng tiếp cận mục tiêu", chỉ huy mang biệt danh Zolotoy cho biết.

Một yếu tố khác để đánh chặn UAV của Ukraine hiệu quả hơn là lựa chọn đầu đạn nổ phân mảnh, bởi Baba Yaga là loại UAV có 6 cánh. "Sức ép từ vụ nổ và các mảnh đạn sẽ khiến UAV của đối thủ không thể di chuyển. Đạn phân mảnh cũng là lựa chọn tốt nhất để bắn hạ các UAV trinh sát như Mavic", một binh lính Nga chia sẻ.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình đánh chặn, kíp điều khiển và kỹ thuật viên sẽ được bố trí tại các vị trí riêng biệt trong quá trình UAV cất cánh. Kỹ thuật viên chịu trách nhiệm về tình trạng kỹ thuật của từng UAV sẽ là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bắn hạ mục tiêu.

Boomerang-10 là UAV cảm tử cỡ nhỏ của Nga, có tốc độ tối đa lên tới 170 km/h, có thể tấn công mục tiêu đang di chuyển hoặc mục tiêu ẩn nấp trong công sự. Điểm nổi bật nhất của UAV này là công nghệ thực tế ảo (VR), cho phép binh lính điều khiển dễ dàng nhận diện mục tiêu từ trên cao.