UAV Geran-5 động cơ phản lực mới của Nga có thể bay với vận tốc 600 km/h, mang theo đầu đạn 90kg. Ảnh: HUR - Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine/kyivpost.com

Trong khi thế giới còn quen với tiếng 'xe máy bay' của các UAV piston như Geran-2, Nga đã âm thầm đưa vào chiến trường một thế hệ hoàn toàn khác - UAV Geran-5.

Với thân hình giống tên lửa hành trình, động cơ Turbojet Trung Quốc và tốc độ lên tới 600 km/h, chiếc UAV kamikaze này không còn là drone chậm chạp dễ bị đánh chặn mà trở thành mối đe dọa tốc độ cao, buộc hệ thống phòng không phải đối mặt với bài toán mới.

UAV Geran-5 xuất hiện lần đầu trong các cuộc không kích kết hợp vào đầu năm 2026, theo thông tin từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR).

Khác biệt rõ rệt so với các phiên bản tiền nhiệm dựa trên thiết kế Shahed của Iran, UAV Geran-5 được chế tạo theo sơ đồ khí động học thông thường với thân ống thon dài khoảng 6 mét, sải cánh lên tới 5,5 mét.

Thiết kế này gần gũi hơn với UAV Karrar của Iran, mang lại độ ổn định tốt hơn ở tốc độ cao và khả năng mang tải lớn hơn.

Các nguồn tin Ukraine cho biết Nga hiện đang thử nghiệm phóng UAV Geran-5 động cơ phản lực từ trực thăng tấn công Mi-28. Ảnh: thedefensenews.com

Trọng lượng cất cánh tối đa của UAV Geran-5 khoảng 850kg, trong đó đầu đạn chiếm khoảng 90kg, đủ sức gây sát thương nghiêm trọng đối với các mục tiêu hạ tầng hoặc vị trí quân sự.

Tầm hoạt động của UAV Geran-5 ước tính lên đến 950km với thời gian bay khoảng 2 giờ, trần bay lý thuyết 6km dù thực tế thường được sử dụng ở độ cao từ 200 mét đến 3km để tránh radar và tối ưu hóa khả năng xuyên thủng phòng không.

Vật liệu chế tạo cũng phản ánh sự tiến bộ. Vỏ thân, cánh và đuôi UAV Geran-5 làm từ sợi carbon giúp giảm trọng lượng trong khi kết cấu chịu lực sử dụng nhôm và thép.

Hệ thống dẫn đường kết hợp vệ tinh chống nhiễu Kometa-M12 với ăng-ten CRP 12 phần tử cùng hệ thống quán tính SADRA/MINSOO, cho phép duy trì độ chính xác ngay cả khi tín hiệu GPS bị can thiệp.

Hệ thống truyền dữ liệu Tracker V3 dựa trên máy tính nhúng kiểu Raspberry Pi cùng modem MESH Xingkai Tech XK-F358 tạo thành mạng lưới liên lạc linh hoạt, hỗ trợ điều khiển theo kiểu FPV ở khoảng cách xa.

UAV Geran-5 của Nga. Nguồn ảnh: topwar.ru/vpk.name

Nhiều linh kiện điện tử đến từ Trung Quốc, Mỹ và Đức, cho thấy chuỗi cung ứng quốc tế vẫn đóng vai trò then chốt dù bị trừng phạt.

Điểm đột phá công nghệ quan trọng nhất nằm ở hệ thống đẩy. UAV Geran-5 sử dụng động cơ Turbojet TELEFLY TF-TJ2000A do công ty Trung Quốc Telefly sản xuất, tạo lực đẩy 200 kgf tương đương khoảng 1960 newton.

Đây là phiên bản nâng cấp từ động cơ JT80 từng trang bị trên Geran-3, với lực đẩy tăng đáng kể. Turbojet hoạt động theo nguyên lý nén khí, đốt cháy nhiên liệu liên tục và phun khí nóng ra phía sau để tạo phản lực, khác hoàn toàn với động cơ piston tạo tiếng ồn đặc trưng và tốc độ thấp của các 'xe máy bay' trước đây.

Nhờ đó, tốc độ hành trình của UAV Geran-5 đạt 450 - 600 km/h, gấp hơn 3 lần so với Geran-2 chỉ khoảng 150-180 km/h. Tốc độ cao này rút ngắn thời gian tiếp cận mục tiêu, giảm cửa sổ phản ứng của hệ thống phòng không và làm thay đổi đặc tính âm thanh lẫn tín hiệu radar, khiến việc phát hiện và đánh chặn trở nên khó khăn hơn nhiều.

Việc chọn động cơ Turbojet nhỏ gọn như TF-TJ2000A thể hiện sự cân bằng giữa hiệu suất và chi phí. Dù tiêu thụ nhiên liệu cao hơn động cơ piston dẫn đến tầm bay ngắn hơn so với một số phiên bản cũ, lợi thế tốc độ và khả năng bay ở độ cao trung bình mang lại giá trị chiến thuật rõ rệt.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) đăng tải mô hình UAV Geran-5. Đầu đạn được hiển thị ở vị trí gắn gần mũi. Ảnh chụp màn hình qua website "War & Sanctions" của Chính phủ Ukraine/businessinsider.com

Nga còn đang thử nghiệm khả năng phóng từ máy bay Su-25 hoặc thậm chí trực thăng Mi-28, biến UAV Geran-5 thành vũ khí linh hoạt hơn, có thể được triển khai từ nhiều nền tảng khác nhau.

Một số nguồn còn đề cập khả năng trang bị tên lửa không đối không R-73 trong tương lai, mở ra kịch bản UAV Geran-5 vừa tấn công mặt đất vừa có thể đe dọa máy bay đánh chặn.

Sự xuất hiện của UAV Geran-5 đánh dấu bước chuyển từ drone kamikaze rẻ tiền, chậm chạp sang vũ khí mang đặc tính của tên lửa hành trình tầm ngắn với chi phí sản xuất vẫn ở mức chấp nhận được nhờ linh kiện Trung Quốc.

Việc phụ thuộc vào động cơ Telefly cho thấy hạn chế trong năng lực chế tạo động cơ phản lực nhỏ của Nga, nhưng đồng thời chứng minh khả năng thích ứng nhanh thông qua hợp tác quốc tế.

Đối với bên phòng thủ, tốc độ 600 km/h buộc phải đầu tư nhiều hơn vào hệ thống radar tốc độ cao, tên lửa đánh chặn nhanh và các giải pháp điện tử chống nhiễu tiên tiến hơn.

Geran-5 không chỉ là một UAV mới mà là minh chứng cho sự tiến hóa nhanh chóng của công nghệ drone trong xung đột hiện đại.

Việc theo dõi sát sao sự phát triển của dòng Geran phản lực này sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng để đánh giá cán cân sức mạnh trên không trong thời gian tới.

(Theo avia.pro, thedefensenews.com, defence-blog.com, businessinsider.com)