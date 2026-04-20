Công nghệ - trụ cột phát triển trong hệ thống sản xuất của Tập đoàn Ngọc Diệp

Hơn ba thập kỷ phát triển, Tập đoàn Ngọc Diệp giữ vững nền tảng công nghệ làm trọng tâm, từng bước nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm và năng lực cạnh tranh trong ngành vật liệu.

Từ lĩnh vực nội thất, Tập đoàn Ngọc Diệp mở rộng sang bao bì carton, cửa - vách mặt dựng và sản xuất nhôm, hình thành hệ sinh thái sản xuất đồng bộ. Các lĩnh vực được đầu tư theo hướng chuẩn hóa công nghệ, tối ưu vận hành và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.

Trong lĩnh vực nội thất, Nội thất Ngọc Diệp định vị theo hướng cung cấp giải pháp tổng thể, thay vì đơn thuần sản xuất và cung ứng sản phẩm. Doanh nghiệp tập trung ứng dụng mô hình quản trị 4.0, số hóa và đồng bộ toàn bộ quy trình từ thiết kế, sản xuất đến thi công và hậu mãi, qua đó nâng cao độ chính xác, tối ưu tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường.

Ở mảng bao bì carton, Bao bì Ngọc Diệp sở hữu nhà máy hiện đại, quy mô lớn hàng đầu miền Bắc, được đầu tư dây chuyền nhập khẩu từ Đức, Ý, vận hành theo hướng tự động hóa và số hóa quản lý chất lượng. Hệ thống này giúp bảo đảm tính ổn định, đồng nhất sản phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc, qua đó trở thành đối tác của nhiều thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống và hàng tiêu dùng.

Bao bì Ngọc Diệp là nhà máy sản xuất bao bì carton quy mô lớn nhất miền Bắc

Với lĩnh vực cửa nhôm và vách mặt dựng, NgocDiepWindow sở hữu nhà máy hơn 40.000 m² với dây chuyền tự động hóa và công nghệ điều khiển sản xuất tích hợp AI, cho phép gia công đồng bộ từ xử lý thanh nhôm định hình đến lắp ráp hoàn thiện. Sản phẩm nổi bật với khả năng chống bão, cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm năng lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng như ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, TCVN 7452:2004 và QCVN 16:2014/BXD, khẳng định cam kết của Ngọc Diệp trong việc đưa ra thị trường những sản phẩm đạt chuẩn quốc tế.

Ở lĩnh vực nhôm – lĩnh vực phát triển mới và giàu tiềm năng, thương hiệu Nhôm Dinostar của Tập đoàn Ngọc Diệp sở hữu một hệ sinh thái nhôm tổng thể, bao gồm nhôm xây dựng, nhôm công nghệ, billet và nhôm thỏi hợp kim. Toàn bộ dây chuyền sản xuất đầu tư đồng bộ với công nghệ từ Nhật Bản, Đức, Thụy Sỹ, vận hành khép kín từ luyện đúc đến hoàn thiện sản phẩm, bảo đảm tính ổn định và đồng nhất về chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế như JIS và EN.

Dây chuyền sơn tĩnh điện đứng hiện đại, vận hành tự động và khép kín tại Nhà máy Nhôm Dinostar

Trên nền tảng công nghệ và năng lực sản xuất quy mô lớn, lĩnh vực sản xuất nhôm đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Không chỉ vững mạnh tại thị trường trong nước, Nhôm Dinostar đang mở rộng mạnh mẽ sự hiện diện trên thị trường quốc tế, với khả năng đáp ứng các đơn hàng quy mô lớn với chất lượng được kiểm soát chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Từ con người đến phát triển bền vững

Nếu công nghệ là nền tảng của hệ thống sản xuất, thì đội ngũ nhân sự là lực lượng vận hành và liên tục nâng cấp nền tảng ấy.

Tại Ngọc Diệp, từ đội ngũ lãnh đạo, kỹ sư, kiến trúc sư đến các chuyên gia kỹ thuật và công nhân lành nghề, mỗi bộ phận đều tham gia vào quá trình kiểm soát, vận hành và liên tục cải tiến hệ thống sản xuất. Tinh thần “rèn tâm - luyện chất” vì vậy không chỉ là một giá trị văn hóa, mà đã trở thành nguyên tắc làm việc xuyên suốt, bảo đảm mọi quy trình đều được tuân thủ nghiêm ngặt và không ngừng được nâng cấp.

Trên nền tảng đó, Tập đoàn Ngọc Diệp tích hợp các tiêu chuẩn phát triển bền vững vào hệ thống sản xuất, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như FSC (Forest Stewardship Council) và triển khai kiểm kê khí nhà kính GHG (Greenhouse Gas) theo tiêu chuẩn ISO-14064, đồng thời đón đầu các chính sách xanh toàn cầu, doanh nghiệp đồng thời đầu tư đào tạo chuyên sâu nhằm đáp ứng cơ chế CBAM của EU, hướng tới mô hình sản xuất minh bạch phát thải, vận hành bền vững và từng bước mở rộng cơ hội tại các thị trường cao cấp.Ba thập kỷ phát triển là hành trình tích lũy công nghệ, kinh nghiệm và nguồn lực con người. Từ nền tảng đó, Tập đoàn Ngọc Diệp tiếp tục bước vào giai đoạn mới với mục tiêu không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn đóng góp tích cực cho cộng đồng và hướng tới phát triển bền vững. Qua đó, doanh nghiệp từng bước khẳng định vị thế của một thương hiệu Việt trong chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu.

Công ty cổ phần tập đoàn Ngọc Diệp: https://ngocdiep.vn/

(Nguồn: Công ty cổ phần tập đoàn Ngọc Diệp)