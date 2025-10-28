Đây là bước nối dài sứ mệnh mà TH đã kiên định suốt hơn một thập kỷ: chăm lo sức khỏe, trí tuệ và tầm vóc cho thế hệ tương lai.

Chương trình Dinh dưỡng cho người Việt cung cấp kiến thức dinh dưỡng khoa học, chính thống, dễ hiểu và gần gũi

Lan tỏa tri thức, sức khỏe và tình yêu thương đến từng gia đình Việt

Chiều 24/10, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức Lễ ra mắt hệ chương trình về giáo dục sức khỏe, dinh dưỡng và thiếu nhi, gồm: “Vì tầm vóc Việt”, “Dinh dưỡng cho người Việt” và “Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween”.

Ba chương trình được triển khai theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo và Nghị quyết số 72-NQ/TW về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, hướng tới mục tiêu chung: “Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt”, góp phần lan tỏa tri thức, nâng cao thể lực, nhân cách và hạnh phúc cho thế hệ tương lai.

Phát sóng trên VTV1 lúc 18h25 hàng ngày, chương trình “Vì tầm vóc Việt” tập trung vào truyền thông nâng cao tầm vóc, thể lực và trí lực trẻ em Việt thông qua bốn mảng nội dung: dinh dưỡng, vận động, sức khỏe học đường và giáo dục nhân cách. Mỗi tập kết hợp góc nhìn chuyên gia, câu chuyện thực tế và thông điệp cảm xúc, giúp khán giả dễ tiếp cận, dễ áp dụng trong chăm sóc và giáo dục trẻ..

Chương trình “Dinh dưỡng cho người Việt” phát sóng 13h00 thứ Bảy hằng tuần trên kênh VTV1 nhấn mạnh tầm quan trọng của dinh dưỡng suốt vòng đời con người, đặc biệt giai đoạn vàng 2-12 tuổi, khi 86% chiều cao và nền tảng thể lực được hình thành.

“Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween” lên sóng 18h50 hằng ngày trên VTV3 là không gian học - chơi - sống tích cực dành cho trẻ 8-12 tuổi. Kế thừa tinh thần của “Những bông hoa nhỏ” - biểu tượng gắn bó với nhiều thế hệ khán giả Việt, “Vườn Tween” được phát triển với cách tiếp cận hiện đại, gần gũi với đời sống tween hôm nay.

Mỗi ngày một chủ đề: sáng tạo - khám phá - vận động - kết nối - âm nhạc - nấu ăn, Vườn Tween giúp trẻ phát triển toàn diện cả thể chất, cảm xúc và nhân cách

Ba chương trình được triển khai trên nền tảng hợp tác mở giữa Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UNICEF và Tập đoàn TH, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và lan tỏa xã hội.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm khẳng định: “Truyền hình là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, giữa chính sách và đời sống. Trong vai trò cơ quan truyền thông quốc gia, VTV luôn coi việc đưa tinh thần và quyết tâm thực hiện các nghị quyết của Đảng vào đời sống là sứ mệnh trung tâm, thể hiện qua những chương trình thiết thực, gần gũi và có ích cho cộng đồng.”

Ba chương trình mới chính là những bước đi cụ thể để hiện thực hóa sứ mệnh ấy - lan tỏa tri thức, sức khỏe và tình yêu thương đến từng gia đình Việt.

Đồng thời, ông ghi nhận Tập đoàn TH - doanh nghiệp đã kiên định theo đuổi sứ mệnh phát triển bền vững, gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng là đối tác có cùng tầm nhìn và triết lý nhân văn, luôn cân bằng giữa hiệu quả thương mại và trách nhiệm xã hội trong mọi hoạt động hợp tác.

Ô ông Nguyễn Thanh Lâm - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Trong suốt hơn một thập kỷ, Tập đoàn TH đã đồng hành cùng VTV qua nhiều dự án ý nghĩa xã hội, đặc biệt là chương trình “Vì tầm vóc Việt” - hành trình bền bỉ vì sức khỏe, trí tuệ và tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.

TH cũng từng đồng hành trong phim tài liệu VTV Đặc biệt “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, Hành trình đi tìm hình của nước”, tác phẩm ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả, khẳng định sức mạnh của truyền hình trong việc kể lại lịch sử dân tộc bằng ngôn ngữ hiện đại, đầy xúc cảm.

TH còn ghi dấu ấn với các chương trình quan trọng của VTV như: “Ánh sáng tri thức” - tôn vinh và lan tỏa tri thức, trí tuệ Việt Nam; chương trình “Nông nghiệp xanh” - thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp, chương trình truyền hình S-Race hàng tuần - thúc đẩy thế hệ trẻ rèn luyện thể thao một cách khoa học, lành mạnh; chương trình “Thương hiệu quốc gia” đồng hành cùng Bộ Công Thương và VTV truyền thông, quảng bá các Thương hiệu Quốc gia Việt Nam tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước…

“Sự đồng hành của TH nay được nối dài qua hệ chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt”, tiếp tục lan tỏa giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh, nhân văn và bền vững”, ông Nguyễn Thanh Lâm đánh giá.

Hình ảnh trong chương trình Vì tầm vóc Việt

Tập đoàn TH và hành trình bền bỉ vì một Việt Nam khỏe mạnh

Chia sẻ lý do TH luôn sát cánh cùng chuỗi các chương trình Vì tầm vóc Việt của VTV, Anh hùng Lao động Thái Hương (Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH) cho biết, khoa học đã chỉ ra rằng 86% chiều cao tối đa và 80% sự phát triển trí não hoàn thiện trước tuổi 12. Đây là lứa tuổi vàng quyết định thể lực và trí lực của một con người. Nếu chúng ta bỏ lỡ, mọi nỗ lực về sau chỉ là “chữa cháy” và không bao giờ lấy lại được. Vì thế đầu tư dinh dưỡng đúng cách cho lứa tuổi này là đầu tư bền vững cho tương lai.

“Hơn một thập kỷ qua, chúng tôi đã đồng hành cùng VTV thực hiện chương trình Vì tầm vóc Việt vì lí do như vậy; kiên định và bền bỉ với trụ cột dinh dưỡng. Chính vì thế hôm nay có hệ chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt” gồm: “Vì tầm vóc Việt”, “Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween” và “Dinh dưỡng cho người Việt” - tất cả đều hướng tới và tập trung cho con người”, bà Thái Hương nói.

Đầu tư dinh dưỡng đúng cách cho lứa tuổi học đường là đầu tư bền vững cho tương lai

Hướng đến mục tiêu Việt Nam vào nhóm 20 nền giáo dục hàng đầu thế giới năm 2045, bà Thái Hương nhấn mạnh: “Dinh dưỡng và thể chất phải được coi là trụ cột, không phải phần phụ trong giáo dục. Dinh dưỡng học đường phải được định vị là hạ tầng mềm của quốc gia, ngang tầm với trường lớp, đội ngũ thầy cô hay hạ tầng số.”

Từ tầm nhìn đó, Tập đoàn TH cũng chính là đơn vị đã khởi xướng chương trình Sữa học đường quốc gia, chung tay thực hiện các chương trình lớn về dinh dưỡng học đường, sức khỏe học đường. Đặc biệt, TH đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các chuyên gia độc lập trong và ngoài nước, tham khảo tư vấn của chuyên gia Nhật Bản, Pháp thực hiện “Mô hình điểm bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên”, triển khai thí điểm trong năm học 2020 - 2021, tại 10 tỉnh thành, đại diện cho 5 vùng sinh thái lớn trên cả nước.

Lan Anh