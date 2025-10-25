Thời tiết lạnh khiến nhiều người có xu hướng ngủ nướng rồi vội vã ra khỏi nhà chỉ kịp ăn qua loa. Tuy nhiên, bữa sáng không chỉ là nguồn năng lượng khởi đầu cho một ngày mới mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa và mức đường huyết. Dưới đây là một số loại thực phẩm bạn không nên ăn khi bụng đói:

Bánh rán, ngũ cốc ngọt

Những thực phẩm chứa nhiều đường khiến đường huyết biến động mạnh, năng lượng không ổn định và dễ thay đổi cảm xúc. Theo Economic Times, ăn đồ ngọt khi bụng rỗng còn làm rối loạn quá trình tiết insulin, lâu dài có thể tăng nguy cơ béo phì và rối loạn chuyển hóa.

Ăn đồ ngọt vào bữa sáng không phải lựa chọn tốt. Ảnh: Ban Mai

Cam, chanh, bưởi

Trái cây họ cam quýt có độ axit cao, nếu ăn khi đói sẽ khiến axit citric phản ứng với dịch vị, gây trào ngược, đầy hơi hoặc ợ chua. Theo Real Simple, các chuyên gia khuyến cáo nên tránh ăn các loại quả này vào sáng sớm khi bụng rỗng vì có thể kích thích dạ dày tiết thêm axit, gây khó chịu.

Chuối

Dù giúp no lâu, chuối lại chứa nhiều magie và đường. Ăn chuối khi bụng đói có thể khiến magie trong máu tăng đột ngột, gây hại cho tim mạch. Ngoài ra, lượng đường trong chuối khiến đường huyết tăng nhanh rồi giảm mạnh, gây mệt mỏi và đói cồn cào.

Sữa chua

Khi dạ dày trống rỗng, lượng axit cao có thể tiêu diệt phần lớn lợi khuẩn trong sữa chua trước khi chúng kịp đến ruột. Theo Verywell Health, sữa chua nên được dùng sau bữa chính hoặc như món ăn nhẹ giữa ngày để lợi khuẩn phát huy tác dụng tốt nhất.

Cà phê

Cà phê đen có thể kích thích dạ dày tiết nhiều axit, gây cảm giác ợ nóng hoặc khó tiêu. Uống cà phê khi bụng trống dễ làm tăng lượng axit trong dạ dày, dẫn đến trào ngược hoặc đau dạ dày. Ngoài ra, caffeine còn làm tăng nồng độ cortisol - hormone căng thẳng - khiến tâm trạng thất thường và khó tập trung.

Nước có ga, nước ngọt

Các loại đồ uống có ga sẽ giải phóng khí trong dạ dày, gây đầy hơi và khó chịu nếu uống khi bụng đói. Lượng đường và chất tạo ngọt nhân tạo còn kích thích tiết axit, dễ dẫn đến khó tiêu hoặc buồn nôn.

Đồ uống lạnh

Nhiều người nghĩ rằng uống nước lạnh vào buổi sáng giúp tỉnh táo nhưng thực tế lại khiến mạch máu dạ dày co lại, giảm khả năng tiêu hóa và có thể gây đau bụng. Các chuyên gia khuyên nên uống nước ấm để “đánh thức” hệ tiêu hóa.

Khuyến nghị bữa sáng

Hãy chọn các thực phẩm như bánh mì nguyên cám, khoai lang, trứng luộc, cháo yến mạch hoặc một cốc nước ấm. Những thực phẩm này giúp ổn định đường huyết, cung cấp năng lượng bền vững và không gây kích ứng dạ dày. Nếu muốn ăn trái cây, nên chọn loại ít axit như đu đủ chín, táo hoặc bơ để bổ sung vitamin và chất xơ mà vẫn dịu nhẹ cho hệ tiêu hóa.