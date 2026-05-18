Chương trình do Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo phối hợp cùng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam, Viện Chất lượng Việt Nam tổ chức.

Danh hiệu “Hệ thống Y khoa tốt nhất Việt Nam 2026” là sự ghi nhận uy tín dành cho các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ có đóng góp nổi bật cho nền kinh tế và cộng đồng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe của Ban Tổ chức về tuân thủ pháp luật, chất lượng hoạt động, năng lực quản trị cũng như cam kết phát triển bền vững tại Việt Nam.

Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ vinh dự được xướng tên ở hạng mục “Hệ thống Y khoa tốt nhất Việt Nam 2026”. Ảnh: HM

Việc Y khoa Hoàn Mỹ trở thành hệ thống y khoa duy nhất được vinh danh trong hạng mục này không chỉ khẳng định vị thế của hệ thống trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, mà còn là sự ghi nhận cho hành trình gần ba thập kỷ bền bỉ nâng cao chất lượng điều trị, cải thiện trải nghiệm người bệnh và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho cộng đồng.

Trong quá trình phát triển, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ không ngừng đầu tư vào đội ngũ chuyên môn, công nghệ và hệ thống vận hành nhằm mang đến những giá trị thiết thực cho người bệnh và góp phần nâng cao chất lượng y tế Việt Nam.

Danh hiệu “Hệ thống Y khoa tốt nhất Việt Nam 2026” là sự ghi nhận uy tín dành cho các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ có đóng góp nổi bật cho nền kinh tế và cộng đồng. Ảnh: HM

Danh hiệu cao quý được trao tặng lần này không chỉ là một cột mốc đáng tự hào trên hành trình phát triển của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, mà còn thể hiện sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp bền bỉ của hệ thống cho ngành Y tế, cho cộng đồng và cho mục tiêu xây dựng một quốc gia khỏe mạnh, thịnh vượng hơn trong tương lai.

Trên hành trình đầy tự hào này, Hoàn Mỹ đã 4 lần vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động do Chủ tịch nước trao tặng vì những đóng góp cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và 5 lần được Frost & Sullivan vinh danh “Bệnh viện của năm” tại Việt Nam.

Đại diện Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ tại lễ công bố “The Best of Vietnam 2026”, nơi doanh nghiệp được vinh danh nhờ những đóng góp trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. Ảnh: HM

Bên cạnh đó, Hoàn Mỹ tiếp tục đầu tư các trung tâm chuyên sâu, trang thiết bị hiện đại và ứng dụng công nghệ mới trong chẩn đoán - điều trị nhằm nâng cao chất lượng lâm sàng và an toàn người bệnh.

Đầu năm 2026, Hoàn Mỹ đưa vào vận hành phòng mổ thông minh được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt, với trọng tâm là kiểm soát nhiễm khuẩn, đảm bảo an toàn người bệnh, đồng thời phục vụ cho mục tiêu đào tạo kiến thức chuyên môn và chuyển giao công nghệ trong toàn hệ thống.

Hoàn Mỹ đầu tư xây dựng Đơn vị Nội soi Tiêu hóa với hệ thống thiết bị nội soi Olympus EVIS X1 và Pentax thế hệ mới, hỗ trợ phát hiện các tổn thương ngay từ giai đoạn tiền ung thư, góp phần nâng cao hiệu quả tầm soát và điều trị.

Hơn nữa, Hoàn Mỹ cũng phát triển Đơn nguyên Ung bướu theo mô hình điều trị đa mô thức, kết nối nhiều chuyên khoa để xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa cho từng người bệnh.

Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc - thành viên thuộc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ - đã mở rộng mô hình hoạt động sang đa khoa và chính thức triển khai khám chữa bệnh áp dụng bảo hiểm y tế từ tháng 1/2026. Việc mở rộng này giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao với phạm vi chuyên khoa đa dạng hơn, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế thông qua hệ thống bảo hiểm y tế.

Năm 2025, toàn hệ thống Y khoa Hoàn Mỹ đã đạt chứng nhận chất lượng quốc tế của Ủy ban Tiêu chuẩn Y tế Australia (ACHSI). Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình nâng cao chất lượng điều trị, an toàn người bệnh và chuẩn hóa vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế của Hoàn Mỹ.

Trong thời gian tới, Hoàn Mỹ tiếp tục định hướng đầu tư vào chuyển đổi số, mở rộng hệ thống chăm sóc sức khỏe tích hợp, nâng cao năng lực chuyên môn và ứng dụng công nghệ y khoa tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người dân Việt Nam.