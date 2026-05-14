Chiều 14/5, Sở Y tế TPHCM tổ chức lễ ký kết hỗ trợ phát triển chuyên môn giữa Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và 7 bệnh viện tuyến cuối, chuyên khoa trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM đánh giá Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa có nhiều lợi thế phát triển với cơ sở vật chất hiện đại, quy mô 900 giường bệnh, 35 khoa phòng cùng đội ngũ hơn 200 bác sĩ.

Theo ông Dũng, việc ký kết không chỉ dừng ở hỗ trợ kỹ thuật mà còn là cơ hội để bệnh viện nâng cao năng lực quản trị, phát triển toàn diện chất lượng khám chữa bệnh. Ông nhấn mạnh, bệnh viện cần chủ động tiếp nhận, triển khai các nội dung hợp tác; hiệu quả hỗ trợ sẽ được đo lường bằng dữ liệu cụ thể để bảo đảm tính thực chất.

“Việc kết nối chuyên môn với các bệnh viện đầu ngành giúp người dân được tiếp cận dịch vụ điều trị tuyến cuối ngay tại địa phương, góp phần giảm tải chuyển tuyến, tối ưu ‘thời gian vàng’ trong cấp cứu và nâng cao quyền lợi cho người bệnh”, ông Dũng nói.

Theo biên bản ký kết, Bệnh viện Nhi Đồng 1 sẽ hỗ trợ toàn diện lĩnh vực nhi khoa, ưu tiên cấp cứu ngoại nhi, điều trị các bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi; đồng thời nâng cao năng lực hồi sức cấp cứu nhi và hồi sức sơ sinh.

Bệnh viện Nhân dân 115 tập trung hỗ trợ chuẩn hóa quy trình cấp cứu hồi sức, an toàn phẫu thuật; xây dựng đơn nguyên điều trị đột quỵ, trung tâm cấp cứu chấn thương và phát triển các chuyên khoa sâu như tim mạch, ngoại thần kinh.

Bệnh viện Bình Dân sẽ định kỳ cử nhân sự hỗ trợ chuyên môn, tổ chức hội chẩn phẫu thuật trực tiếp và chuẩn hóa quy trình an toàn phẫu thuật.

Trong khi đó, Bệnh viện Từ Dũ hỗ trợ nâng cao năng lực sản phụ khoa, tập trung chăm sóc sức khỏe mẹ và bé, chuyển giao kỹ thuật phụ khoa chuyên sâu, hiếm muộn cơ bản và hồi sức cấp cứu sản khoa.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới hỗ trợ phát triển năng lực điều trị bệnh truyền nhiễm, kiểm soát nhiễm khuẩn và hồi sức truyền nhiễm. Hai bệnh viện chuyên khoa Răng Hàm Mặt và Tai Mũi Họng sẽ cử nhân sự hỗ trợ trực tiếp, chuyển giao kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trong khu vực.

BS.CK2 Dương Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cho biết, chương trình hợp tác là điều kiện thuận lợi để bệnh viện phát triển theo định hướng của ngành y tế TPHCM, hướng tới trở thành một cực phát triển mới về cấp cứu, chấn thương, đột quỵ, ngoại khoa, nhi khoa, sản phụ khoa và truyền nhiễm…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM đề nghị các bệnh viện tuyến cuối đồng hành lâu dài, chia sẻ kinh nghiệm để phát huy hiệu quả hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Theo ông Thượng, sau sáp nhập, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa là bệnh viện trực thuộc TPHCM nên không chỉ phục vụ người dân Bà Rịa - Vũng Tàu cũ mà cần hướng tới mục tiêu trở thành cụm y tế chuyên sâu của khu vực.