Sáng 29/5, Sở Công Thương Lai Châu phối hợp với UBND xã Khổng Lào tổ chức hội nghị tập huấn các quy định pháp luật về thương mại điện tử và kỹ năng bán hàng trực tuyến cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn các xã Khổng Lào, Dào San và các khu vực lân cận.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Lai Châu nhấn mạnh, thương mại điện tử đang trở thành xu hướng tất yếu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện nay. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các nền tảng thương mại điện tử không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm mà còn giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận nhanh hơn với thông tin, tri thức và các cơ hội phát triển kinh tế trên môi trường số.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã từng bước ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại thông qua website, sàn thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok. Tuy nhiên, ở nhiều địa bàn vùng cao, người dân vẫn còn hạn chế về kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trực tuyến và khả năng tiếp cận thông tin thị trường.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những quy định pháp luật, định hướng phát triển thương mại điện tử; cập nhật xu hướng thị trường và những kiến thức cần thiết về lưu thông hàng hóa, phòng chống hàng giả, hàng nhái. Bên cạnh đó, các học viên còn được hướng dẫn thực hành bán hàng trên nền tảng TikTok Shop, tiếp cận các dịch vụ ngân hàng số, mở tài khoản thanh toán, sử dụng các giải pháp công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động kinh doanh và thực hiện các quy định về thuế.

Ngoài ra, chương trình cũng cung cấp kiến thức về đóng gói, vận chuyển hàng hóa, logistics và kỹ năng xây dựng kênh bán hàng, livestream trên các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, TikTok, Tiki. Đây là những nội dung thiết thực giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh từng bước thích ứng với môi trường kinh doanh số.

Thông qua hội nghị, các đơn vị tổ chức kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số cho người dân và doanh nghiệp địa phương, từng bước giảm nghèo thông tin ở khu vực vùng cao. Đồng thời, tạo điều kiện để các sản phẩm đặc trưng của địa phương được quảng bá rộng rãi, kết nối hiệu quả với thị trường trong và ngoài tỉnh, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân.