Đổi mới công tác thông tin, đưa chủ trương đến gần người dân

Từ yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai xác định công tác cung cấp thông tin cho cơ sở là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn trực tiếp với hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Tại Lào Cai, các Tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng làm công tác thông tin, tuyên truyền đông đảo, phủ kín đến cơ sở.

Theo đó, tỉnh tập trung xây dựng hệ thống cung cấp thông tin đồng bộ từ tỉnh đến xã, phát huy vai trò của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó ngành Tuyên giáo và Dân vận giữ vai trò nòng cốt. Công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét cả về nội dung, phương thức và hiệu quả triển khai.

Từ hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội chính thống đến đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở thôn, bản… đã từng bước hình thành mạng lưới thông tin đồng bộ, liên thông, giúp người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin chính thống nhanh chóng, kịp thời, qua đó từng bước thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin giữa các khu vực.

Hiện nay, hệ thống thông tin cơ sở của tỉnh được tổ chức tương đối toàn diện với sự tham gia của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; các sở, ban, ngành; cơ quan báo chí, truyền thông cùng mạng lưới tuyên truyền viên, báo cáo viên rộng khắp đến tận thôn, tổ dân phố.

Điểm nổi bật là Lào Cai đã xây dựng được lực lượng làm công tác thông tin, tuyên truyền đông đảo, phủ kín từ tỉnh đến cơ sở. Toàn tỉnh hiện có trên 5.300 cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận; 515 báo cáo viên cấp xã; hơn 11.000 thành viên tổ tuyên vận tại các thôn, tổ dân phố; trên 19.000 thành viên tổ công nghệ số cộng đồng. Đây chính là “cánh tay nối dài” đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân nhanh chóng, kịp thời, góp phần giảm nghèo thông tin ngay từ cơ sở.

Không chỉ củng cố tổ chức bộ máy, tỉnh còn chú trọng đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức cung cấp thông tin. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề lớn, trọng tâm như: sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; chuyển đổi số; cải cách hành chính; xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh…

Đặc biệt, trong bối cảnh có nhiều vấn đề mới phát sinh sau hợp nhất tỉnh và vận hành mô hình chính quyền mới, công tác định hướng dư luận xã hội được triển khai chủ động, kịp thời. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tổng hợp ý kiến nhân dân để tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Từ loa thông minh đến bản tin số: Công nghệ hỗ trợ thiết thực bà con

Một trong những dấu ấn nổi bật của Lào Cai thời gian qua là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác cung cấp thông tin cho cơ sở.

Hiện nay, 99/99 xã, phường trên địa bàn tỉnh đều có cổng thông tin điện tử và hệ thống đài truyền thanh cơ sở; trong đó có 84 xã, phường được đầu tư hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông với trên 4.400 cụm thu phát thanh. Đây tiếp tục là kênh thông tin thiết yếu giúp người dân vùng cao, vùng sâu tiếp cận nhanh các thông tin về thiên tai, dịch bệnh, an sinh xã hội, sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh cũng xây dựng hệ thống báo chí, truyền thông tương đối toàn diện với Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai; Tạp chí Văn nghệ Lào Cai; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 155 cổng thông tin thành phần cùng hàng trăm fanpage, Zalo OA, YouTube chính thống… tạo nên hệ sinh thái truyền thông số đa dạng, hiện đại.

Đáng chú ý, từ tháng 12/2025, tỉnh đã chuyển đổi hoàn toàn việc phát hành Bản tin Thông báo nội bộ từ bản giấy sang bản điện tử định dạng PDF và MP3 để phục vụ sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Đây là bước đi thể hiện rõ quyết tâm chuyển đổi số trong hoạt động tuyên truyền, vừa tiết kiệm chi phí, vừa nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin tới cơ sở.

Việc ứng dụng các nền tảng số, mạng xã hội chính thống cũng được triển khai mạnh mẽ. Nhiều cơ quan, địa phương đã chủ động xây dựng fanpage, Zalo OA để cung cấp thông tin nhanh, kịp thời, phù hợp xu hướng tiếp nhận thông tin hiện nay.

Bên cạnh đó, các hội nghị trực tuyến, hội nghị báo cáo viên, hội nghị tuyên vận tiếp tục được duy trì thường xuyên, bảo đảm thông tin được truyền tải thống nhất, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở. Chỉ tính từ ngày 01/7/2025 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức trên 5.000 hội nghị học tập, quán triệt với hơn 532.000 lượt cán bộ, đảng viên tham gia; tổ chức hàng trăm hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở.

Thực tiễn cho thấy, việc đa dạng hóa và hiện đại hóa các kênh thông tin đã giúp người dân Lào Cai không chỉ nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin vào chính sách pháp luật, mà còn chủ động tiếp cận tri thức, kỹ năng số để phát triển kinh tế, từng bước đẩy lùi tình trạng "nghèo thông tin" tại cơ sở.