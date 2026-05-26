Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Đề án “Nâng cao năng lực số cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” và “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2031 vừa được UBND tỉnh ban hành ngày 18/5.

Trong đó nêu rõ mục đích: "Thông tin tuyên truyền, hỗ trợ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hiểu được vai trò, lợi ích của công nghệ số đối với đời sống, sản xuất, học tập và phát triển kinh tế, xã hội; Giúp cho người dân vùng dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin, tri thức và các dịch vụ công trực tuyến; làm quen và sử dụng thành thạo công nghệ số, giảm thiểu sự chênh lệch về năng lực số so với các vùng khác; Mở ra các cơ hội tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội hiệu quả hơn thông qua các công cụ số, dễ dàng tra cứu thông tin, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, góp phần cải cách hành chính".

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, 7 nội dung chính sẽ được tập trung triển khai nhằm giảm nghèo thông tin, nâng cao năng lực số cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Một là nâng cao nhận thức về chuyển đổi số: Giúp người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hiểu được vai trò, lợi ích của công nghệ số; nhận thức rõ quyền và trách nhiệm khi tham gia môi trường số; thay đổi thói quen từ truyền thống sang sử dụng dịch vụ, nền tảng số.

Hai là phổ cập kỹ năng số cơ bản, giúp bà con biết cách sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính bàn, kết nối và sử dụng Internet, sử dụng các ứng dụng phổ biến (như: gọi điện, nhắn tin, mạng xã hội, email…); có kỹ năng đọc - hiểu thông tin số, hạn chế tin giả.

Ba là khai thác và sử dụng dịch vụ công trực tuyến: giúp bà con biết cách tạo và sử dụng tài khoản định danh điện tử; thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần và dịch vụ công trực tuyến toàn trình; sử dụng các nền tảng số của chính quyền (cổng dịch vụ công, phản ánh kiến nghị); thanh toán không dùng tiền mặt trong dịch vụ công.

Bốn là ứng dụng công nghệ số trong phát triển kinh tế: giúp bà con biết cách bán hàng, quảng bá sản phẩm địa phương trên sàn thương mại điện tử; sử dụng mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, du lịch cộng đồng; ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông - lâm nghiệp (truy xuất nguồn gốc, dự báo thời tiết, kỹ thuật canh tác); thanh toán điện tử, ví điện tử, ngân hàng số.

Năm là ứng dụng công nghệ số trong các lĩnh vực xã hội như giáo dục số (đăng ký tài khoản vào học trực tuyến, tài liệu học tập số, kỹ năng học tập trên môi trường mạng); y tế số (đặt lịch khám bệnh, tư vấn sức khỏe từ xa, hồ sơ sức khỏe điện tử); văn hóa - du lịch số…

Sáu là bảo đảm an toàn, an ninh thông tin: Bà con có thể nhận biết và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng; bảo vệ dữ liệu cá nhân, thông tin riêng tư; sử dụng mật khẩu an toàn, tránh mã độc và nội dung xấu độc.

Bảy là phát triển nguồn nhân lực số tại cộng đồng: Bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ cơ sở, người có uy tín, đoàn thanh niên, phụ nữ (đào tạo bằng tiếng dân tộc thiểu số để phù hợp với điều kiện của địa phương), hình thành lực lượng “hạt nhân số” tại thôn, buôn để hỗ trợ cộng đồng.

Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý công tác dân tộc, tôn giáo, tỉnh Đắk Lắk sẽ tăng cường đổi mới sáng tạo trong phương thức quản lý và vận động các đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số và các tổ chức, tín đồ tôn giáo. Theo đó, tỉnh sẽ đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách bằng nền tảng số, mạng xã hội; phát động phong trào “Bà con nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo đồng hành cùng đổi mới sáng tạo”.