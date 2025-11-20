Sáng 20/11, tại đặc khu Phú Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (Bộ Quốc phòng).

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương, ghi nhận lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Tổng Bí thư đánh giá cao các cơ quan Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các địa phương đã luôn tận tình giúp đỡ và tạo điều kiện để lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, tập trung mọi nguồn lực xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến thẳng lên hiện đại.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cảnh sát biển Việt Nam là thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tích cực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo; ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống.

Tổng Bí thư yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền cần quán triệt, thực hiện nghiêm phương châm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng; đấu tranh nhưng phải giữ vững cho được lợi ích cốt lõi của quốc gia, dân tộc; phải kiên quyết, kiên trì; khôn khéo, kiềm chế; không khiêu khích, không mắc mưu khiêu khích; không để nước ngoài lấn chiếm biển đảo, không để xảy ra xung đột để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển của đất nước.

Tổng Bí thư tin tưởng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: TTXVN

Trong đấu tranh với các loại tội phạm vi phạm pháp luật trên biển, Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải thể hiện tinh thần tiến công, đấu tranh kiên quyết, không khoan nhượng, không bỏ lọt hay bỏ sót tội phạm, góp phần quan trọng vào xây dựng, phát triển kinh tế biển Việt Nam bền vững.

Tổng Bí thư căn dặn, chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng (Hải quân, Biên phòng, Kiểm ngư...) trong thực hiện nhiệm vụ. Mọi hoạt động phải luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung của Đảng, đất nước, nhân dân lên trên hết, trước hết; luôn “đồng hành” và thực sự là “điểm tựa” vững chắc để ngư dân vươn khơi bám biển và các hoạt động kinh tế của đất nước trên biển.

Năm 2027, Việt Nam là Chủ tịch và đăng cai Năm APEC 2027 (địa điểm tổ chức tại đặc khu Phú Quốc), Tổng Bí thư yêu cầu ngay từ bây giờ đơn vị cần phối hợp với các lực lượng chủ động rà soát công việc, sớm triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Hội nghị APEC 2027.

Hải quân Việt Nam không ngừng lớn mạnh

Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm và làm việc tại Vùng 5 Hải quân.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm và làm việc tại Vùng 5 Hải quân. Ảnh: Văn Định

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Hải quân nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Hải quân là một trong những lực lượng được ưu tiên đầu tư tiến thẳng lên hiện đại. Cán bộ, chiến sĩ được đào tạo bài bản, được hưởng chế độ chính sách đãi ngộ đặc thù; vũ khí, trang bị và cơ sở hạ tầng ngày càng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư đánh giá cao nỗ lực của Vùng 5 Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý vùng biển được phân công. Đơn vị đã chủ động nắm chắc, dự báo, phân tích đúng tình hình; tham mưu kịp thời cho Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng về các chủ trương, đối sách; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu trồng cây lưu niệm. Ảnh: Văn Định

Tổng Bí thư đề nghị cán bộ, chiến sĩ Hải quân, đặc biệt là Vùng 5 Hải quân nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định trên biển để phát triển đất nước.