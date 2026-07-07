Sáng 7/7, tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc, tôn giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các Thứ trưởng: Y Vinh Tơr, Y Thông, Nông Thị Hà, Nguyễn Hải Trung cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Hoàn thiện thể chế, thúc đẩy thực hiện chính sách dân tộc và tôn giáo

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng thể chế, thực hiện chính sách dân tộc, quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và cải cách hành chính.

Điểm nhấn nổi bật là công tác hoàn thiện thể chế, chính sách. Bộ đã chủ động xây dựng và trình cấp có thẩm quyền nhiều dự án luật, nghị định, thông tư và đề án quan trọng, trong đó có việc trình sửa đổi, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ theo nhiệm kỳ Chính phủ 2026-2031; đồng thời triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ đã hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ được giao trong giai đoạn chuẩn bị; đồng thời phối hợp các bộ, ngành xây dựng cơ chế phân bổ vốn, hướng dẫn triển khai chương trình và đôn đốc các địa phương rà soát nhu cầu cấp thiết về đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt.

Hội nghị sơ kết công tác dân tộc, tôn giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ảnh: Lê Anh Dũng

Song song với đó, Bộ tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược như tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc; xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số; triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách đối với học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số và xây dựng Đề án tạo việc làm, phát triển dịch vụ, kết nối lao động bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong lĩnh vực tôn giáo, Bộ tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tổ chức hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật đối với các tổ chức tôn giáo; tăng cường gặp gỡ, đối thoại với chức sắc, già làng, trưởng bản và người có uy tín, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chánh Văn phòng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Cao Thịnh trình bày báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Thẳng thắn nhìn nhận khó khăn, đề xuất giải pháp từ thực tiễn

Sau phần trình bày báo cáo, hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Các ý kiến thống nhất đánh giá, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là yêu cầu đổi mới phương thức quản lý sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, ngành dân tộc và tôn giáo đã chủ động, linh hoạt trong công tác tham mưu, điều hành, kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, tạo chuyển biến tích cực trong triển khai các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều đại biểu tập trung phân tích sâu những nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; việc hoàn thiện cơ chế, chính sách; công tác chuyển đổi số; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành; công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; cũng như hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần sớm khắc phục như tiến độ giải ngân nguồn vốn tại một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; việc triển khai một số dự án, tiểu dự án còn thiếu đồng đều; năng lực tổ chức thực hiện ở cơ sở có nơi còn hạn chế; việc cập nhật, kết nối và chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện…

Từ thực tiễn đó, các đại biểu kiến nghị việc tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách theo hướng đồng bộ, khả thi; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo; đồng thời tập trung tháo gỡ những khó khăn về nguồn lực, bảo đảm các chương trình, dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng đối tượng và phát huy hiệu quả.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang ghi nhận, biểu dương những kết quả các vụ, đơn vị đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy và phương thức quản lý ngày càng cao, các đơn vị đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chương trình công tác của Bộ, triển khai cơ bản bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ được giao.

Để hoàn thành các mục tiêu của năm 2026, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, các vụ, đơn vị cần khẩn trương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, đánh giá tiến độ thực hiện, xác định rõ những nội dung còn chậm để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành kế hoạch công tác năm. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm 2027 gắn với dự toán và phương án sử dụng ngân sách, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cũng yêu cầu các đơn vị tập trung chuẩn bị tốt việc tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện, làm cơ sở tham mưu hoàn thiện chủ trương, chính sách trong giai đoạn mới. Cùng với đó, đẩy nhanh việc triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm các quy định mới sớm đi vào cuộc sống.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang yêu cầu tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thuộc hợp phần 2; tăng cường các đoàn kiểm tra, giám sát tại địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện chương trình.

Nhấn mạnh chuyển đổi số là nhiệm vụ xuyên suốt trong giai đoạn hiện nay, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần nâng cao nhận thức, thấm nhuần trách nhiệm trong thực hiện chuyển đổi số.

Đối với công tác tổ chức bộ máy, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang yêu cầu các vụ, đơn vị cần tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, bố trí, phân công cán bộ phù hợp với vị trí việc làm, phát huy năng lực của từng cá nhân.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp trên tinh thần cầu thị, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, giữ vững lề lối làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, tạo chuyển biến rõ nét về hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn ngành trong thời gian tới.