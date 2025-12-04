Trong năm 2025, Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy, thủ trưởng các cấp luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng.

Lực lượng Công an nhân dân (CAND) bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, không để xảy ra sơ suất; công tác phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Lực lượng CAND cũng đã thể hiện vai trò tiên phong, nòng cốt trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia; là cơ sở để Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách, chiến lược về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tạo nền tảng cho kinh tế số, xã hội số, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BCA

Đảng ủy công an các cấp cũng đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo gắn với đổi mới tổ chức tinh gọn; hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phân cấp, phân quyền sát với chức năng, nhiệm vụ; phát huy tính chủ động, sáng tạo.

Lực lượng CAND đã khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện công tác an sinh xã hội, với tinh thần “bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân là trên hết, trước hết, tất cả vì nhân dân”. Các chiến sĩ công an tích cực, kịp thời hỗ trợ người dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lũ.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần gương mẫu, đi đầu và những kết quả đạt được của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong năm 2025.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu lực lượng CAND tập trung toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội 14 của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031…

Tổng Bí thư yêu cầu định vị cụ thể những công tác gia tăng đóng góp của lực lượng CAND trong việc thực hiện 3 mục tiêu chiến lược “hòa bình, ổn định - phát triển bền vững, chất lượng cao - nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân”; tăng trưởng hai con số; thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và nỗ lực phấn đấu thực hiện bằng được với sản phẩm, kết quả công việc rõ nét…

Đồng thời, Tổng Bí thư lưu ý việc tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an dự hội nghị. Ảnh: BCA

Tổng Bí thư tin tưởng với tinh thần “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, lực lượng CAND sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2026, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt, nhất là gợi ý của Tổng Bí thư về các nhiệm vụ mà lực lượng CAND cần tập trung thực hiện.

Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định lực lượng CAND sẽ tập trung toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất…