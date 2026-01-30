Năm 2025 được xem là một dấu mốc đáng chú ý với Tasco Auto, không chỉ bởi số lượng sản phẩm mới được đưa ra thị trường, mà bởi cách doanh nghiệp từng bước định vị lại vai trò của mình trong chuỗi giá trị ngành ô tô Việt Nam. Từ một nhà phân phối, Tasco Auto đang tìm cách xuất hiện như một doanh nghiệp tham gia sâu vào bài toán trải nghiệm, dịch vụ và niềm tin - những yếu tố ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Tổng Giám đốc Tasco Auto, ông Hoàng Anh Tuấn nhận định 2025 là thời điểm doanh nghiệp vừa tăng tốc, vừa "tự kiểm chứng" các lựa chọn chiến lược. "Chúng tôi không chỉ ra mắt sản phẩm, mà quan trọng hơn là đặt chúng vào môi trường vận hành thực tế tại Việt Nam, nơi người tiêu dùng ngày càng thận trọng và khắt khe hơn", ông chia sẻ.

Điểm nhấn chiến lược trong năm qua là việc đưa thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới Geely về Việt Nam. Dù thị trường đã quen thuộc với các tên tuổi Nhật Bản hay Hàn Quốc, lãnh đạo Tasco Auto vẫn kiên định với sứ mệnh kết nối người dùng trong nước với các giá trị công nghệ toàn cầu, trong đó xe Trung Quốc đang là một xu hướng lớn.

"Tôi muốn mang đến những giá trị mới cho khách hàng của mình. Là nhà phân phối, tôi luôn tìm hiểu xem thế giới có gì hay, có gì mới để phục vụ người Việt. Đó vừa là sứ mệnh, vừa là trách nhiệm của Tasco Auto - kết nối người tiêu dùng trong nước với những giá trị toàn cầu", ông cho hay.

Thực tế thị trường đã chứng minh hướng đi này là có cơ sở. Tính đến quý IV/2025, doanh số xe Geely đã tăng gấp 3 lần so với thời điểm ra mắt vào quý II. Thương hiệu cao cấp Lynk & Co cũng ghi nhận mức tăng trưởng gấp đôi so với năm 2024, đặc biệt là sự thành công của mẫu Lynk & Co 08 EM-P. Ở phân khúc xe sang, Volvo tiếp tục giữ vững phong độ với các phiên bản chủ lực như XC60 Ultra và S90.

Để giải tỏa tâm lý e ngại về độ bền của các dòng xe mới, Tasco Auto đã chọn cách tiếp cận trực diện thông qua chương trình "Hành trình An tâm". Thay vì quảng cáo, hãng công khai thử thách xe với cường độ vận hành khắc nghiệt có sự giám sát của bên thứ ba độc lập.

Kết quả ghi nhận đến tháng 12/2025 cho thấy những con số ấn tượng: mẫu Lynk & Co 06 hoàn thành 100.000 km chỉ trong hơn một năm (tương đương 8 năm sử dụng thông thường); Geely Coolray đạt 75.000 km trong 8 tháng và Geely Monjaro cán mốc 50.000 km chỉ sau hơn 4 tháng. Việc không ghi nhận hỏng hóc lớn nào về vận hành qua các bài kiểm thử này là dữ liệu quan trọng để khách hàng đặt niềm tin.

Ngoài việc mang đến những sản phẩm chất lượng, Tasco Auto còn xác định trải nghiệm sau bán hàng mới là "mặt trận" quyết định. "Tasco Auto không coi việc bán một chiếc xe là đích đến, mà là điểm khởi đầu. Chúng tôi muốn xây dựng mối quan hệ trọn đời với khách hàng, từ cân nhắc mua, sử dụng, bảo dưỡng đến hỗ trợ sự cố", ông Tuấn khẳng định.

Triết lý xây dựng hệ sinh thái toàn diện cho khách hàng được hiện thực hóa bằng một hạ tầng dịch vụ khổng lồ. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp sở hữu 150 showroom và 70 xưởng dịch vụ Carpla Service trên toàn quốc. Riêng thương hiệu Geely đã nhanh chóng thiết lập đến 50 showroom. Các tiện ích được xây dựng như giao thông số VETC (phục vụ 4 triệu khách hàng), dịch vụ cho thuê xe VETC Go (hơn 500 đầu xe) và Bảo hiểm Tasco (Top 7 thị phần xe cơ giới). Ngoài ra, trung tâm cứu hộ toàn quốc chính thức vận hành từ tháng 12/2025 với hơn 300 xe cứu hộ, kết nối 300 đối tác, cam kết phủ sóng 100% xã trên đất liền. Hệ thống rửa xe tự động tại các nút giao thông và mô hình Tasco Co-Club mang lại các đặc quyền cao cấp cho chủ sở hữu các mẫu xe Tasco Auto đang phân phối chính hãng.

Bước sang năm 2026, Tasco Auto đặt mục tiêu tăng trưởng song hành với việc củng cố niềm tin đã gây dựng. Kế hoạch ra mắt 18 mẫu xe mới sẽ bao phủ toàn diện các nhu cầu từ xe xăng, hybrid đến thuần điện.

Tâm điểm của năm 2026 sẽ là sự xuất hiện của các dòng xe năng lượng mới như Lynk & Co 02, Geely EX2 (thuần điện) và đặc biệt là mẫu xe Geely EX5 EM-i (plug-in Hybrid). Ở phân khúc cao cấp, mẫu SUV cỡ lớn Lynk & Co 900 cùng sự gia nhập của hai thương hiệu hoàn toàn mới là ZEEKR và Lotus hứa hẹn sẽ thay đổi cục diện thị trường xe sang.

Để đón đầu làn sóng này, hạ tầng trạm sạc đang được gấp rút triển khai với mục tiêu phủ sóng tại 100% showroom trên toàn quốc. Đồng thời, mô hình Tasco Experience Center sẽ được giới thiệu để nâng tầm trải nghiệm mua sắm.

Với những bước đi bài bản từ kiểm chứng chất lượng sản phẩm đến hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, Tasco Auto đang chứng minh tham vọng không chỉ dừng lại ở vai trò nhà phân phối, mà hướng tới việc thiết lập những chuẩn mực mới về trải nghiệm di chuyển toàn diện tại Việt Nam.