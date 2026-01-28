Chỉ với khoảng trên dưới 500 triệu đồng, khách hàng Việt đã có thể sở hữu một chiếc xe chạy lướt (sử dụng dưới 3 năm) ở nhiều phân khúc khác nhau còn khá chất lượng. So với mua xe mới, việc tìm đến một chiếc xe chạy lướt giúp tiết kiệm đến cả vài trăm triệu đồng.

Dưới đây là một số gợi ý xe gầm cao có giá trên dưới 500 triệu đồng tại thị trường ô tô đã qua sử dụng:

Mitsubishi Xpander Cross 2022-2023

Mitsubishi Xpander Cross là phiên bản "lai SUV" của mẫu xe MPV bán chạy mang thương hiệu Nhật Bản. Mẫu xe này được làm mới vào giữa năm 2023, chính vì lẽ đó, những chiếc Xpander Cross đời 2022, đầu 2023 form cũ đang được rao bán khá nhiều trên các sàn thương mại điện tử với giá khoảng 520-550 triệu đồng, một mức giá "vừa miếng" với nhiều khách hàng cần một mẫu xe đa dụng 7 chỗ rộng rãi.

Mitsubishi Xpander Cross đời 2022-2023 được rao bán khá nhiều trên các trang thương mại điện tử. Ảnh: Ucar Thủ Đức

- Ưu điểm: Xe gầm cao nhập khẩu có 7 chỗ ngồi linh hoạt, hoạt động bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, thiết kế vẫn khá hiện đại dù đã có phiên bản nâng cấp 2023.

- Nhược điểm: Bị đánh giá là chưa có cảm giác lái tốt; động cơ 1.5L với 103 mã lực hơi yếu nếu chở "full tải" hoặc đi đường đèo dốc.

Suzuki XL7 Hybrid 2024-2025

Suzuki XL7 Hybrid cũng là mẫu MPV lai SUV 7 chỗ ngồi khá đa dụng, được nâng cấp vào giữa năm 2024 trên mẫu XL7 trước đây. Tại thị trường xe đã qua sử dụng, những chiếc XL7 Hybrid "siêu lướt" mới sử dụng trên dưới 1 năm chỉ có giá khoảng 500 triệu đồng. Đây có thể là sự lựa chọn tốt của những người mua xe phục vụ gia đình và chạy dịch vụ.

Suzuki XL7 Hybrid mới xuất hiện tại Việt Nam vào giữa năm 2024. Ảnh: Hoàng Hiệp

- Ưu điểm: Xe gầm cao đời mới, cấu hình 7 chỗ ngồi linh hoạt, hoạt động bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu.

- Nhược điểm: Thiết kế không mấy bắt mắt, ít có sự khác biệt với thế hệ trước; hộp số tự động 4 cấp khiến cảm giác tăng tốc và sang số chưa mượt như các đối thủ.

Hyundai Creta 2022-2023

Hyundai Creta được ra mắt vào đầu năm 2022 nhằm thay thế cho mẫu xe tiền nhiệm Kona. Creta đời đầu được dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia trước khi đưa về lắp ráp trong nước vào đầu năm 2023. Tại thị trường xe cũ, Hyundai Creta nhập khẩu đời 2022-2023 vẫn đang được bán với giá 500-550 triệu đồng tuỳ phiên bản.

Hyundai Creta đời đầu được nhập khẩu từ Indonesia. Ảnh: HTV

- Ưu điểm: Xe "đời đầu" nhập khẩu, ngoại hình hiện đại, khoẻ khoắn. Vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu, nội thất rộng rãi so với các xe cùng phân khúc.

- Nhược điểm: Động cơ 1.5L hơi yếu khi đi đường trường, không có bản turbo. Chưa có phanh tay điện tử và giữ phanh tự động ở các bản thấp.

KIA Seltos 2022-2023

KIA Seltos gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 8/2020 và nhanh chóng tạo “cơn sốt” trong phân khúc B-SUV. Chỉ sau khoảng 4 tháng mở bán, mẫu xe này đã vượt qua Hyundai Kona để vươn lên dẫn đầu phân khúc. Đến nay, trên thị trường xe cũ, các mẫu Seltos form cũ đời 2022-2023 xuất hiện khá nhiều, với giá giao dịch phổ biến khoảng 500-550 triệu đồng, tùy phiên bản và tình trạng sử dụng.

KIA Seltos được đánh giá cao về ngoại hình cũng như trang bị. Ảnh: Oto.com.vn

- Ưu điểm: Ngoại hình nam tính với những đường nét khoẻ khoắn và hiện đại, options "miên man" đặc trưng của các dòng xe Hàn Quốc; có nhiều tuỳ chọn phiên bản và động cơ để khách hàng lựa chọn.

- Nhược điểm: Nhiều phiên bản nên khó khăn trong việc định giá. Vật liệu ở khoang nội thất không quá cao cấp. Xe đời này có một số lỗi vặt về hộp số.

Mazda CX-3 2022-2023

Mẫu B-SUV của Mazda góp mặt tại Việt Nam từ tháng 4/2021, cạnh tranh cùng những cái tên như KIA Seltos, Hyundai Creta, Honda HR-V,... Tại thị trường xe cũ, những chiếc Mazda CX-3 đời 2022-2023 đang được rao bán khoảng 500-530 triệu tuỳ phiên bản, mềm hơn đáng kể so với các đối thủ.

Mazda CX-3 có giá khá mềm tại thị trường xe cũ. Ảnh: Chợ tốt

- Ưu điểm: Xe nhập khẩu Thái Lan đời cao với ngoại hình hiện đại, trẻ trung, vận hành êm ái, cách âm tốt, tiết kiệm nhiên liệu và nhiều trang bị an toàn.

- Nhược điểm: Nội thất cũng như khoang hành lý khá chật; dù được gọi là xe gầm cao nhưng thực tế CX-3 chỉ giống như một chiếc Mazda2 hatchback gầm cao. Xe phù hợp hơn với khách hàng nữ.

(Tổng hợp)

Ngoài 5 mẫu xe kể trên, còn mẫu xe nào đáng mua trong tầm giá 500 triệu đồng? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin trân trọng cảm ơn!