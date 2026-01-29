Với nhiều người, việc mua ô tô vẫn là một trong những trải nghiệm không hề dễ dàng. Người mua phải dành thời gian tìm hiểu thông tin, so sánh giá, rồi bước vào quá trình thương lượng với nhân viên bán xe tại đại lý ô tô.

Mua ô tô không chỉ là chuyện tiền bạc mà còn là kỹ năng đàm phán. Ảnh: Ngô Minh

Dưới góc nhìn của chuyên gia tư vấn mua bán xe, dưới đây là những điều bạn tuyệt đối không nên nói khi mua ô tô, nếu muốn tối ưu chi phí và tránh rủi ro không đáng có.

Đừng bao giờ tiết lộ ngân sách trả góp hàng tháng ngay từ đầu

Đây là sai lầm phổ biến nhất mà nhiều người mua xe thường gặp phải khi có ý định mua xe trả góp. Khi bạn nói "tôi chỉ trả được tối đa 15 triệu đồng mỗi tháng", nhân viên bán hàng sẽ xoay mọi phương án để đạt con số đó, kể cả kéo dài thời hạn vay hoặc áp dụng lãi suất cao hơn.

Khoản trả hàng tháng có thể thấp, nhưng tổng số tiền bạn phải trả sau nhiều năm lại đội lên đáng kể. Nguyên tắc cơ bản khi mua xe là phải đàm phán giá xe cuối cùng trước, sau đó mới bàn đến phương án vay và khoản thanh toán hàng tháng.

Đừng nói rằng bạn đang cần xe gấp

Khi đại lý biết khách hàng đang ở thế “bí”, họ sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc gây áp lực chốt đơn. Áp lực bán hàng sẽ tăng lên, khả năng nhượng bộ của bạn cũng giảm đi rõ rệt. Hãy giữ thái độ bình tĩnh, cho thấy bạn sẵn sàng rời đi nếu điều kiện không phù hợp. Điều này đặc biệt quan trọng khi mua xe mới lẫn xe cũ.

Đừng vội đề cập chi tiết về chiếc xe bạn định đổi

Một câu nói khác mà bạn cũng cần tránh là đề cập quá sớm đến chiếc xe bạn định đổi. Giá trị xe cũ phụ thuộc rất nhiều vào thị trường và cách thương lượng. Nếu bạn quá tập trung ép giá xe mới, đại lý hoàn toàn có thể “bù” lại bằng cách hạ thấp giá thu mua xe cũ của bạn.

Điều khôn ngoan là tách bạch hai việc. Thương lượng giá xe mua trước, sau đó mới bàn đến giá xe cần đổi với tâm thế rằng bạn hoàn toàn có thể giữ lại xe cũ nếu không được giá tốt.

Đừng để lộ rằng bạn chưa tham khảo giá ở nơi khác

Khả năng “đi đại lý khác” là vũ khí thương lượng mạnh mẽ nhất của người mua. Do đó, khi biết bạn thiếu thông tin và không có phương án thay thế, đại lý sẽ ít động lực giảm giá.

Nếu bạn cho thấy mình đã tìm hiểu giá, thậm chí biết nơi khác đang rẻ hơn, đại lý sẽ buộc phải cân nhắc lại mức giá đưa ra. Trong thời đại Internet, việc so sánh giá xe, chi phí lăn bánh và khuyến mại giữa các đại lý là điều bắt buộc.

Đừng nói rằng muốn mua xe bằng tiền mặt

Nhiều người nghĩ rằng trả tiền mặt sẽ giúp mua xe rẻ hơn. Nhưng thực tế thường ngược lại, các đại lý thường kiếm thêm lợi nhuận từ hoa hồng cho vay mua xe thông qua ngân hàng.

Khi bạn nói thẳng "tôi trả tiền mặt", họ sẽ biết bạn không cần vay, từ đó mất nguồn hoa hồng. Vì vậy, đại lý có thể kém mặn mà trong việc giảm giá. Chiến lược thường được giới tư vấn khuyến nghị là vẫn thương lượng giá xe trước, sau đó cân nhắc chọn gói vay lãi suất thấp và tất toán sớm nếu có điều kiện.

Đừng thể hiện bản thân quá thích chiếc xe cần mua

Các chuyên gia tư vấn cho rằng một sai lầm mang tính cảm xúc là nói rằng "tôi rất thích chiếc xe này". Khi bạn bộc lộ sự yêu thích, người bán sẽ biết bạn đã "dính bẫy", họ hiểu rằng bạn khó bỏ đi và sẽ ít nhượng bộ hơn. Hãy giữ thái độ trung lập, cho thấy bạn thích xe nhưng không quá phụ thuộc, và sẵn sàng bỏ đi nếu điều kiện không hợp lý.

Đừng nói tôi chỉ thích một màu xe duy nhất

Tương tự, việc khẳng định chỉ chấp nhận đúng một màu xe hiếm cũng khiến bạn tự đưa mình vào thế khó. Khi lựa chọn bị thu hẹp, đại lý sẽ dễ "làm giá" hơn.

Nếu đại lý là nơi hiếm hoi có đúng phiên bản và màu sắc bạn muốn, khả năng họ giữ giá cao là rất lớn. Linh hoạt về màu sắc hoặc trang bị sẽ giúp bạn có thêm quyền lựa chọn và khả năng đàm phán tốt hơn.

Đừng nói mình không rành về ô tô

Một câu nói tưởng như vô hại nhưng rất nguy hiểm là thừa nhận "tôi không biết gì về ô tô". Với đại lý uy tín, điều này không quá nguy hiểm, nhưng với nơi làm ăn thiếu minh bạch, điều này có thể khiến bạn bị tư vấn sai nhu cầu hoặc bị "gài" thêm các chi phí không cần thiết. Nếu không rành xe, hãy nghiên cứu trước, đi cùng người có kinh nghiệm hoặc mang báo giá về nhà suy nghĩ thêm.

Đừng vội đồng ý mua tất cả phụ kiện tại đại lý

Hãy cẩn trọng khi mua phụ kiện tại đại lý. Bởi phụ kiện là nguồn lợi nhuận lớn, nhưng nhiều món phụ kiện được chào bán với giá cao hơn rất nhiều so với thị trường bên ngoài. Từ thảm sàn, phim cách nhiệt đến phủ gốm, bạn hoàn toàn có thể tìm được lựa chọn tốt hơn với chi phí hợp lý hơn. Vì vậy, đừng vội đồng ý "lấy hết phụ kiện", hãy chọn lọc những thứ thực sự cần thiết và so sánh giá.

Đừng nói không cần lái thử

Cuối cùng, đừng bao giờ bỏ qua lái thử. Lái thử giúp bạn cảm nhận thực tế chiếc xe, từ vô-lăng, hệ thống treo đến độ ồn và sự thoải mái.

Đặc biệt với xe cũ, lái thử là bước quan trọng để phát hiện những vấn đề tiềm ẩn trước khi xuống tiền. Một quyết định mua xe thiếu lái thử có thể khiến bạn hối hận suốt nhiều năm sau.

Nói tóm lại, mua ô tô là quyết định tài chính lớn và thường gắn bó nhiều năm. Tránh nói những câu bất lợi, giữ bình tĩnh và chuẩn bị kỹ thông tin sẽ giúp bạn mua được chiếc xe phù hợp với giá hợp lý nhất.

Hãy chia sẻ bài viết trải nghiệm về chiếc xe của mình tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!