Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Taseco tại buổi lễ

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, ông Nguyễn Công Bằng, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP. Hà Nội, đã công bố Quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Taseco Group, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ và thành tựu nổi bật của doanh nghiệp trong suốt hai thập kỷ qua.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Taseco Group chia sẻ: “Thành quả của Taseco hôm nay được xây dựng từ sự đồng lòng, nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ cán bộ nhân viên. Chúng tôi trân trọng gửi lời tri ân tới các cơ quan quản lý, đối tác, khách hàng và toàn thể người lao động - những người đã chung tay tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Taseco.”

Chủ tịch HĐQT Taseco Group cũng khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, chuyên nghiệp hóa quản trị, hướng tới phát triển bền vững, tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng, người lao động và cổ đông.

Những cột mốc đáng nhớ trong hành trình 20 năm phát triển của Taseco

Hành trình 20 năm phát triển đa lĩnh vực

Khởi nguồn từ nhà hàng Lucky đầu tiên tại sân bay Nội Bài vào năm 2005, Taseco đã trải qua hành trình 20 năm không ngừng mở rộng quy mô, hoàn thiện mô hình quản trị và đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động. Đến nay, Taseco Group hoạt động chủ lực trong hai lĩnh vực: dịch vụ phi hàng không và bất động sản, với hai đơn vị nòng cốt là Taseco Airs và Taseco Land.

Trong lĩnh vực dịch vụ phi hàng không, Taseco Airs hiện là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường, hoạt động tại 7 sân bay quốc tế với hơn 150 điểm kinh doanh. Doanh nghiệp sở hữu 9 công ty thành viên và liên kết, cùng đội ngũ hơn 2.300 lao động, hình thành hệ sinh thái dịch vụ sân bay đa dạng, đồng bộ.

Năm 2018, Taseco Airs chính thức niêm yết trên sàn HOSE với mã chứng khoán AST. Tính đến ngày 20/12/2025, doanh nghiệp có vốn điều lệ 450 tỷ đồng, vốn hóa thị trường đạt hơn 3.400 tỷ đồng. Danh mục kinh doanh của Taseco Airs bao gồm chuỗi nhà hàng, cửa hàng ăn nhanh, cửa hàng lưu niệm với nhiều thương hiệu trong nước và quốc tế; hệ thống phòng chờ thương gia hợp tác cùng Vietcombank, Techcombank và Nam Á Bank; cùng các dịch vụ quảng cáo, đón tiễn tại sân bay, góp phần nâng cao trải nghiệm hành khách và hiệu quả khai thác thương mại.

Dấu ấn trong lĩnh vực bất động sản

Song song với dịch vụ phi hàng không, Taseco bắt đầu mở rộng sang lĩnh vực bất động sản từ năm 2007 và thành lập Taseco Land vào năm 2009. Đến nay, Taseco Land đã hiện diện tại hơn 14 tỉnh, thành phố với đội ngũ hơn 600 nhân sự chuyên môn cao.

Taseco mang đến những sản phẩm và dịch vụ bất động sản chất lượng. Phối cảnh dự án Long Bien Central

Doanh nghiệp đang triển khai hơn 30 dự án tại các địa phương trọng điểm, với tổng quỹ đất tích lũy trên 1.000 ha. Danh mục dự án đa dạng, trải rộng từ bất động sản đô thị, khu công nghiệp đến nghỉ dưỡng và giải trí, được đầu tư bài bản, chú trọng giá trị dài hạn.

Để hoàn thiện chuỗi giá trị, Taseco Land phát triển năng lực thi công thông qua hai đơn vị thành viên Icon4 và Ikcons, đồng thời chú trọng công tác vận hành, quản lý sau đầu tư, thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng và cư dân.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Taseco Land chính thức niêm yết trên sàn HOSE với mã chứng khoán TAL. Tính đến ngày 20/12/2025, doanh nghiệp có vốn điều lệ 3.600 tỷ đồng và vốn hóa thị trường vượt 17.600 tỷ đồng, khẳng định vị thế trong nhóm các nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Trách nhiệm xã hội - nền tảng phát triển bền vững

Song hành cùng hoạt động sản xuất kinh doanh, Taseco Group luôn coi trách nhiệm xã hội là một phần không thể tách rời trong văn hóa doanh nghiệp. Trong 20 năm qua, Taseco đã dành hơn 200 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội và thiện nguyện, thể hiện rõ trách nhiệm với cộng đồng và người lao động.

Hai mươi năm là hành trình của niềm tin, bản lĩnh và khát vọng vươn lên. Với nền tảng đã được khẳng định và Huân chương Lao động hạng Nhì là sự ghi nhận xứng đáng, Taseco Group đang tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới những mục tiêu cao hơn và bền vững hơn trong tương lai.

Bích Đào