Từ năm 2016 đến nay, Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn đã thực hiện 8 chuyến đối ngoại quân sự kết hợp huấn luyện đường dài đến 7 quốc gia ASEAN.

Thông tin trên được Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan - Chính ủy Học viện Hải quân - chia sẻ tại chương trình giao lưu, tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam sáng 5/10 ở Khánh Hòa.

Chương trình do Học viện Hải quân phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TPHCM và Khoa Đông phương học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức.

Theo Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, 7 quốc gia ASEAN mà Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn (Học viện Hải quân) đã đến trong các chuyến công tác gồm Philippines, Brunei, Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Malaysia và Singapore.

Đoàn công tác tham quan, học tập tại Trung tâm Huấn luyện mô phỏng tác chiến

Tháng 9 vừa qua, Học viện Hải quân tổ chức chương trình “Giao lưu huấn luyện học viên sĩ quan Hải quân quốc tế năm 2026” với sự tham gia của 46 đại biểu quốc tế đến từ 12 quốc gia. Hoạt động góp phần tăng cường giao lưu, học hỏi, nâng cao khả năng phối hợp và hiểu biết lẫn nhau giữa học viên sĩ quan Hải quân Việt Nam với học viên các nước.

Chính ủy Học viện Hải quân cho biết, những năm qua, đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tăng cường hội nhập và đối ngoại quốc phòng. Học viện tham gia các hoạt động đối ngoại song phương, đa phương với hải quân các nước ASEAN và các nước trên thế giới, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định.

Tại chương trình ngày 5/10, hai bên thống nhất một số nội dung phối hợp thời gian tới. Trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là thế hệ trẻ, về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp cận các vấn đề biển, đảo từ góc nhìn hợp tác khu vực và xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo vào giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học; phát triển kỹ năng mềm cho học viên Học viện Hải quân, tổ chức các hoạt động thanh niên tình nguyện và cộng đồng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mỗi bên.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác do PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TPHCM, Trưởng khoa Đông phương học - làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.

Đoàn tham quan Phòng Truyền thống, Trung tâm Huấn luyện mô phỏng tác chiến, Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn; nghe thông tin chuyên đề về biển, đảo Việt Nam, môi trường an ninh và hợp tác trên biển trong khu vực.