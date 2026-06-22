Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng ông Hùng Cao được bổ nhiệm làm Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Mỹ; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng ông sẽ ủng hộ và tiếp tục là cầu nối quan trọng trong thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước, hai Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mỹ thời gian qua được triển khai hiệu quả, thiết thực, phù hợp với quan hệ chung giữa hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng mong muốn trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, an ninh biển, công nghiệp quốc phòng, hợp tác quân, binh chủng...

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm tặng Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Mỹ. Ảnh: VGP

Với tinh thần "gác lại quá khứ, hướng tới tương lai", Việt Nam tiếp tục coi trọng và ưu tiên hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh và trên cơ sở bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh đã ký vào tháng 10/2025.

Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn Mỹ hiện thực hóa các cam kết hỗ trợ Việt Nam, trong đó có việc bổ sung 130 triệu USD cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa. Bộ trưởng đề nghị hai bên hoàn thành dự án trước năm 2030, qua đó góp phần mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương.

Khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA), Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Mỹ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam trong chiến tranh và hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt chiến tranh.

Việc này cũng góp phần triển khai hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" do Chính phủ Việt Nam phát động.

Ông bày tỏ tin tưởng Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Mỹ Hùng Cao sẽ tiếp tục chỉ đạo để thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương, nhất là trong lĩnh vực an ninh biển, đóng góp tích cực cho quan hệ chung giữa hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang hoan nghênh việc Mỹ cử quan chức, doanh nghiệp quốc phòng tham dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến diễn ra vào tháng 12 tại Hà Nội, góp phần vào thành công chung của Triển lãm.

Cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang dành thời gian tiếp đoàn, Quyền Bộ trưởng Hùng Cao đánh giá cao hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mỹ thời gian qua, đặc biệt về lĩnh vực hàng hải.

Quyền Bộ trưởng Hùng Cao mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng nói riêng và giữa hai nước nói chung.